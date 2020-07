Onderzoek vleesfabriek: besmetting corona over 8 meter

Het logo van vleesverwerker Tönnies. Bij het bedrijf vond een grote corona-uitbraak plaats. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Dat het virus uitermate goed gedijt binnen slachthuizen en vleesbedrijven, bleek enkele maanden geleden. Begin mei gingen in de Verenigde Staten alle alarmbellen af: door alle besmettingen bij vleesverwerkers, dreigde een tekort aan hamburgers.

Ergens werkt het op de lachspieren - pak de Amerikanen hun hamburgers af, en je hebt de poppen aan het dansen, zoiets - maar de uitbraak bij de vleesverwerkers is een serieuze zaak. Duizenden werknemers werden getroffen, ook in Europa. Een van de grootste uitbraken vond plaats bij het bedrijf Duitse Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, niet ver van Münster: 1500 werknemers bleken het virus te dragen.

Waarom raken zoveel mensen besmet bij de vleesverwerkers? Nieuw onderzoek van het Helmholtz Centrum voor Infectieonderzoek, het Leibniz Instituut voor Experimentele Virologie en de Universitaire Kliniek Hamburg-Eppendorf geeft tenminste deels antwoord op die vraag. Het virus blijkt zich uitermate gemakkelijk te verspreiden in gekoelde ruimtes, waar de temperatuur niet boven de 10 graden uitkomt en de lucht wordt gecirculeerd.

Acht meter

De koele lucht die wordt hergebruikt, zorgt voor een sterk verhoogd risico op besmetting, stellen de onderzoekers. De ‘normale’ afstandsregels blijken in die omstandigheden bij lange na niet afdoende. Besmetting vindt zelfs plaats over een afstand van acht meter.

De Tönniesfabriek is inmiddels weer open, inclusief een plan van aanpak om nieuwe besmettingen tegen te gaan. Liefst 25 punten telt het plan, dat onder meer voorziet in de installatie van speciale luchtfilters en het tweewekelijks testen van werknemers.

De woonomstandigheden van de medewerkers van de Duitse fabriek speelden overigens geen rol in de verspreiding, blijkt uit het onderzoek. Dat werd eerder nog gezien als mogelijke verklaring voor de uitbraak.