Onderzoek: remdesivir zorgt voor sneller herstel coronapatiënten

De resultaten duiden er ook op dat het medicijn het sterftecijfer gunstig kan beïnvloeden. Beeld AFP

Anthony Fauci, de voornaamste adviseur van de Amerikaanse president Trump in de coronacrisis, sprak woensdag op een persconferentie in Washington van ‘heel goed nieuws’, dat hij vergeleek met de ontdekking van AZT als aidsremmer in 1986.

“Dit bewijst dat een medicijn dit virus kan blokkeren,” aldus Fauci over remdesivir, een virusremmer oorspronkelijk ontwikkeld als medicijn tegen ebola.

De uitkomsten bieden volgens Fauci een handvat in de verdere zoektocht naar medicijnen tegen corona. Fauci denkt dat de sleutel ligt in het combineren van remdesivir met andere middelen. Hiervoor zijn nu al onderzoeken gaande.

Bij een test met meer dan 1000 ernstig zieke patiënten in 75 ziekenhuizen in verschillende landen herstelden degenen die remdesivir gebruikten gemiddeld 31 procent sneller dan de mensen die een placebo kregen toegediend. Gemiddeld kromp de herstelperiode van vijftien dagen naar elf dagen.

Ook duiden de resultaten erop dat het medicijn het sterftecijfer gunstig kan beïnvloeden. Van de remdesivir-gebruikers overleed 8 procent, tegen 11 procent in de placebogroep.

De proef begon begin deze maand, waarbij patiënten tien dagen lang eenmaal daags enkele druppels kregen toegediend. Aanvankelijk zouden 440 mensen deelnemen, dat werden er uiteindelijk ruim twee keer zoveel.

Tegengesteld resultaat

Een ander onderzoek, dat werd uitgevoerd in China en waarover uitgerekend ook woensdag een wetenschappelijke publicatie verscheen, wijst juist uit dat remdesivir géén effect heeft op coronapatiënten. De proef werd voortijdig gestaakt wegens gebrek aan voldoende deelnemers, doordat de epidemie luwde. De 237 patiënten die wel deelnamen, herstelden niet sneller door remdesivir en ook het sterftecijfer werd er niet door beïnvloed.

Fauci veegt die uitkomsten van tafel. Volgens hem waren er te weinig deelnemers of zaten er haken en ogen aan de opzet van het Chinese onderzoek.