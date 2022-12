Onderzoek naar implantaatbedrijf Elon Musk om vermoed dierenleed

Het onderzoek is in korte tijd de zoveelste tegenslag voor de succesvolle, excentrieke ondernemer Elon Musk. Beeld REUTERS

Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Amerikaanse ministerie van Landbouw, meldt persbureau Reuters, dat sprak met ingewijden. De Animal Welfare Act, die zou zijn geschonden, ziet in de Verenigde Staten toe op een fatsoenlijke behandeling van dieren bij onder meer dierproeven.

Musk, vooral bekend als topman en oprichter van de elektrische autofabrikant Tesla, kwam onlangs veelvuldig in het nieuws door zijn overname van Twitter. Ook heeft hij ambitieuze plannen met Neuralink. Zo gaf hij vorige week aan implantaten te ontwikkelen die in het ruggenmerg worden aangebracht. Daarmee kunnen mensen met verlammingen toch in staat worden gesteld te bewegen. Ook worden oogimplantaten getest waarmee het gezichtsvermogen wordt verbeterd.

Draadloos implantaat

Voordat die chiptechnologie in mensen wordt gebruikt, worden de implantaten getest op dieren. Musk meldde vorig jaar al dat Neuralink een draadloos implantaat in een aap had aangebracht. Met die chip in zijn hersenen kon de aap met zijn gedachten een videogame besturen. Eerdere kritiek op een slechte behandeling van proeven met apen schoof Neuralink terzijde.

Het ministerie van Landbouw in de VS, woordvoerders van Musk en vertegenwoordigers van Neuralink wilden geen commentaar geven.

Tegenslagen

Het is in korte tijd de zoveelste tegenslag voor de succesvolle, excentrieke ondernemer. Kenners stellen inmiddels vragen bij het vermogen van de rijkste man op aarde na de chaotische aankoop van Twitter. Door de onzekerheid die er lange tijd was rond de overnamedeal en de onrust op de beurzen zijn de aandelenkoersen van zowel Twitter als Tesla in waarde gedaald. Musk gooide direct na de aankoop de helft van het personeel van het berichtenplatform op straat. Hij stelde een ultimatum om lange werkdagen te maken. Door die laatste opmerking vertrokken nog eens honderden werknemers.

Intussen zijn adverteerders het platform ontvlucht uit bezorgdheid over de veiligheid. Advertenties zijn de belangrijkste bron van inkomsten van het bedrijf.