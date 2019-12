Onderzoek naar doden vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

De politie in Nieuw-Zeeland stelt een onderzoek in naar hoe zeker vijf mensen zijn omgekomen bij een vulkaanuitbarsting op het eiland White Island maandag.

Volgens de politie zijn de acht nog vermiste mensen waarschijnlijk ook omgekomen. Wat precies onderzocht gaat worden, maakte de politie niet bekend. Er zijn 31 mensen gewond geraakt, van wie er 27 ernstig aan toe zijn.

Op het moment dat de vulkaan uitbarstte waren er 47 mensen op het vulkaaneiland. Van hen zijn 31 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 27 van hen hebben op meer dan 71 procent van hun lichaam brandwonden. Het is volgens de regering van Nieuw-Zeeland goed mogelijk dat er nog gewonden overlijden.

De overlevingskansen van de acht vermisten zijn nihil. Zij zijn vermoedelijk bedolven onder een laag as. Op dit moment is het voor reddingsploegen te gevaarlijk om het eiland te betreden, meldt het hoofd van de politie. “Het eiland is momenteel bedekt met as en vulkanisch materiaal,” laat John Tims weten, die de leiding heeft over de reddingsoperatie.

Volgens experts is er een kans van 50 procent dat de vulkaan binnenkort nogmaals uitbarst. Daardoor kunnen reddingswerkers nog niet naar White Island.

Geen Nederlanders

De politie heeft de nationaliteit van alle 47 mensen bekendgemaakt. Vijf komen uit Nieuw-Zeeland, 24 uit Australië, vier uit Duitsland, twee uit China, twee uit het Verenigd Koninkrijk, negen uit de Verenigde Staten en een uit Maleisië. Wie daarvan zijn overleden of gewond zijn geraakt, is niet naar buiten gebracht.

Velen van hen waren passagiers van het cruiseschip Ovation of the Seas, dat in de nabijgelegen haven van Tauranga lag afgemeerd. Passagiers van het schip brachten een bezoek aan White Island. Er waren geen Nederlanders ten tijde van de uitbarsting.

White Island ligt op zo’n 50 kilometer ten noordoosten van het Noordereiland. Het eiland zelf is onbewoond, maar er worden wel toeristische rondleidingen gegeven.

Op beelden van een webcam is te zien dat er vlak voor de uitbarsting, rond twee uur ‘s middags lokale tijd, mensen op het eiland zijn. Een van gidsen die op het eiland werkt, schrijft op Facebook dat hij net de vulkaan verliet toen die uitbarstte. Hij zegt dat collega’s, van een andere tour, nog op het eiland waren. “Ik hoop dat ze oké zijn.”

Toeristen

Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zouden er rond de honderd mensen op of rond het eiland zijn geweest ten tijde van de uitbarsting. Dat aantal werd later door de politie bijgesteld naar vijftig. “Onze gedachten zijn bij de slachtoffers,” zo zegt Ardern in een persconferentie.

In het nabijgelegen Whakatane op het vaste land worden mensen behandeld die zijn gered. Sommigen zitten onder het as. Volgens onderzoeksinstituut GNS spuwde de vulkaan het as zo’n 3,5 kilometer de lucht in.

De vulkaan wordt constant gemonitord door wetenschappers, die de laatste weken al verhoogde ondergrondse activiteit waarnamen. Het Volcanic Alert Level werd daardoor onlangs nog opgeschaald naar niveau twee. Na de uitbarsting van vandaag is het dreigingsniveau opgeschaald naar niveau vier.

De Maori-naam voor White Island is Whakaari. Het is de actiefste vulkaan van Nieuw-Zeeland en heeft een beschermde status. Het eiland is vanwege zijn vulkanische activiteit, zoals rook en kokende modderpoelen, populair onder avontuurlijke toeristen.