Onderzoek: gouverneur Cuomo van New York viel vrouwen lastig

Andrew Cuomo. Beeld REUTERS

James stelde in maart een onderzoek in naar de 63-jarige Cuomo, die door vrouwen, vooral oud-medewerkers, is beticht van betastingen en andere ongewenste intimiteiten. De Democratische politicus ontkende en weigerde toen ondanks vele oproepen af te treden.

Cuomo viel vrouwen seksueel lastig van 2013 tot 2020, stellen de onderzoekers vast. Het ging volgens hen om seksuele intimidatie, ongewenst en ongepast betasten, kussen, knuffelen en opmerkingen die vermeende slachtoffers ‘diep vernederend, ongemakkelijk, aanstootgevend of ongepast’ noemden.

Klimaat van angst

Het kantoor werd een ‘giftige werkplek’ waar een ‘klimaat van angst’ heerste, staat in het rapport. Tegen minstens één oud-werkneemster die naar buiten kwam met haar verhaal werden vergeldingsmaatregelen getroffen.

De onderzoekers spraken met 179 mensen en bekeken meer dan 74.000 documenten, e-mails en afbeeldingen. Ze spraken ook met Cuomo, die onder ede vragen beantwoordde. Hij ontkende de ernstigste beschuldigingen, maar zei ook vaak dat hij zich incidenten niet herinnerde. Dat staat volgens de onderzoekers in ‘sterk contrast’ tot de gedetailleerde en specifieke verklaringen die klagers hebben afgelegd, en met meldingen van anderen die Cuomo’s gedrag van nabij hebben meegemaakt.

“De feiten zijn heel anders dan hoe ze zijn geportretteerd,” zei Cuomo dinsdag in een bijna 15 minuten durende reactie. Hij claimt nooit iemand ongepast te hebben aangeraakt of ongepaste seksuele opmerkingen te hebben gemaakt. “Dat is gewoon niet wie ik ben.” Hij zegt op zijn website alle aantijgingen te weerleggen.

Lindsey Boylan, een oud-ambtenaar, was in december de eerste die Cuomo beschuldigde. Volgens haar kuste hij haar in 2018 in zijn kantoor op de lippen en vroeg hij haar strippoker met hem te spelen.

Er loopt niet alleen een justitieel onderzoek naar Cuomo, het parlement van de staat New York onderzoekt of de gouverneur kan worden afgezet. Cuomo is aan zijn derde ambtstermijn bezig en kreeg eerder lof voor zijn aanpak van de coronacrisis.