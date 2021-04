Onderkoelde vreugde na veroordeling agent die George Floyd doodde

Twee vrouwen omhelzen elkaar voor een muurschildering van George Floyd op 20 april 2021 in Atlanta, Georgia, na de veroordeling van de politieman die in mei vorig jaar George Floyd dooddrukte. Beeld AFP

Als de rechter drie maal ‘schuldig’ heeft gezegd klinken niet alleen voor de rechtbank in Minneapolis vreugdekreten. Het gejuich galmt ook bijna 2000 kilometer verderop, op een New Yorks plein waar zich geregeld boze burgers verzamelen om te protesteren tegen het politiegeweld dat vooral zwarte burgers zo vaak treft.

De uitspraak in het proces tegen Derek Chauvin wordt in de hele VS gezien als doorbraak in een rechtssysteem dat altijd coulant is geweest voor agenten die dodelijk geweld hebben gebruikt. Een paar New Yorkers slaken oerkreten, er wordt gejoeld en geklapt. “Ik heb twee zwarte zoons, ik hoop dat ze zich nu wat veiliger kunnen voelen,” zegt Valerie Campbell, een moeder en oma uit Brooklyn die vanaf haar bankje op het plein even mee-applaudisseert als ze hoort dat Chauvin schuldig is bevonden. “Kijk hoe iedereen hier reageert. Deze uitspraak zou tot verandering kunnen leiden.”

1100 doden per jaar

Chauvin is door de jury op alle punten in de aanklacht schuldig bevonden, onder meer aan doodslag. Dat vonnis leidt tot hoopvolle reacties in de VS, waar jaarlijks zo’n 1100 mensen omkomen door politieoptreden. De video waarin is te zien hoe Chauvin in Minneapolis zijn knie in de nek van George Floyd blijft drukken tot hij overlijdt ontketende vorig jaar wereldwijde antiracismeprotesten.

“Dit is een gigantische stap vooruit in de mars naar rechtvaardigheid in Amerika,” reageerde president Joe Biden, die direct na het vonnis het land toesprak en de familie van George Floyd belde. “Niets zal alles beter maken, maar God, nu is er tenminste enige gerechtigheid. Dit kan een eerste kans zijn om echt systemisch racisme aan te pakken,” zei Biden in het gesprek.

Veiligheidsmaatregelen

“Ik ben zo opgelucht, en ik weet dat onze gemeenschap opgelucht is, net als mensen in het land en de wereld,” zei Nekima Levy Armstrong, advocaat en een van de leidende antiracisme-activisten in Minneapolis. In een eerste reactie tegen CBS News: “De zwarte gemeenschap stond op scherp sinds dit proces begon. Nu voelt het alsof we weer kunnen ademen.”

Veel Amerikaanse burgemeesters hadden uit voorzorg stevige veiligheidsmaatregelen genomen. Ze vreesden grote onrust bij eventuele vrijspraak van Chauvin. Vorig jaar braken rellen en plunderingen uit rond protesten na de dood van George Floyd. Hoofdstad Washington riep bijvoorbeeld enkele honderden militairen van de Nationale Garde op. Minneapolis was de al enkele weken een belegerde stad. Maar na het vonnis werd juist feest gevierd, en vreedzaam gedemonstreerd.

Echte rechtvaardigheid

De strijd tegen onnodig gewelddadige politiemensen is voor activisten niet voorbij.

Drie andere betrokken agenten komen nog voor de rechter, en het is nog de vraag welke straf Chauvin krijgt. Dat wordt over acht weken bepaald. Omdat hij geen crimineel verleden heeft is het volgens experts onwaarschijnlijk hij daadwerkelijk 40 jaar achter de tralies moet, de maximumstraf in zijn zaak. Bovendien is met zijn veroordeling het probleem - een buitensporig aantal doden door politiegeweld, vooral onder mensen van kleur - niet voorbij.

“De waarheid is dat Derek Chauvin die ter verantwoording wordt geroepen voor de dood van George Floyd de uitzondering is - niet de regel,” benadrukt Paul O’Brien, directeur van mensenrechtenorganisatie Amnesty USA. Voormalig president Barack Obama liet ook weten dat hij meer actie nodig vindt. “We weten dat echte rechtvaardigheid over veel meer gaat dan een vonnis in één rechtszaak.”

Nieuws uit Ohio drukt de blijdschap direct weer de kop in. Op het moment dat Amerika naar de rechtszaal in Minnesota kijkt, valt in Columbus een nieuw slachtoffer door politiekogels: een 15-jarig meisje. Makiyah Bryant zou een mes zou hebben gehad en had volgens getuigen zelf het alarmnummer gebeld omdat iemand haar belaagde.