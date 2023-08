Onderhandelen met Moskou is geen optie voor Oekraïne. ‘Alles is beter dan bij Rusland horen’

Olena (in met midden), de moeder van de 22-jarige Nazar Joesjtsjenko, die werd gedood door een Russische luchtaanval op een theater in Tsjernihiv. Beeld AFP

Na de Russische raketaanval afgelopen zaterdag in de Oekraïense stad Tsjernihiv was het overheersende gevoel geen verdriet, somberheid of angst. Het was woede. De ondernemers wier zaak beschadigd raakte na de voltreffer op het plaatselijke stadstheater probeerden met de glassplinters hun boosheid weg te bezemen.

Omwonende Vera Poesjkina vertelde hoe schoolkinderen — dus ook haar twaalfjarige dochter Tanja — zich bij elk luchtalarm met z’n allen de krappe schoolkelder in moeten persen. “Bij die gedachte voel ik zo’n haat,” zei ze. Haar geliefde stad, die dicht bij Rusland ligt, zal voorlopig een ‘militair bolwerk’ blijven. “Alles beter dan bij Rusland horen. Dat nooit,” zei ze, op een toon alsof ze zich verbaasde over haar eigen onverzettelijkheid.

Afgelopen week speculeerde Stian Jenssen, hoofd van het bureau van de secretaris-generaal van de Navo, over een oplossing voor het conflict. “Een mogelijkheid zou zijn dat Oekraïne grondgebied opgeeft in ruil voor Navo-lidmaatschap.” Hij zei erbij dat het aan Oekraïne is te ‘beslissen wanneer en onder welke voorwaarden het wil onderhandelen’. De opmerking komt na de voor Oekraïne teleurstellend verlopen Navo-top. De slotverklaring van die bijeenkomst in juli garandeerde een ‘toekomst in de Navo’, maar een concreet tijdspad ontbrak. Het voelde als een nederlaag.

‘Geen handel in Oekraïens grondgebied’

De suggesties van de vertegenwoordiger van het militaire bondgenootschap werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kyiv dan ook afgedaan als ‘absoluut onacceptabel’. Volgens minister Dmytro Koeleba kan van ‘handel in Oekraïens grondgebied’ geen sprake zijn. Over de uitvoerbaarheid van het idee wilde hij het niet eens hebben: wat gebeurt er met de miljoenen vluchtelingen die elders in het land of in Europa verblijven, of die miljoenen achterblijvers in bezet gebied? En welke Oekraïense politicus wil zo’n uitruil verdedigen tegenover de honderdduizenden militairen die vochten, of aan de familieleden van de tienduizenden die sneuvelden?

De vele Russische raketaanvallen — die vaak onder voorwendsel van een militair doelwit worden uitgevoerd maar vooral burgerslachtoffers maken — lijken bedoeld om het Oekraïense verzet tegen concessies te breken. Afgelopen winter beschoot Rusland fanatiek energiecentrales, waardoor complete steden in de kou kwamen te zitten. De aanvallen volgden op een najaar waarin Rusland twee militaire nederlagen incasseerde. Eerst heroverden de Oekraïners een deel van de provincie Charkiv, daarna drongen ze Russen in de provincie Cherson terug naar de overkant van de Dnjepr-rivier.

Sindsdien stokt de opmars. Het Oekraïense leger bijt zich vooralsnog stuk op de verdedigingslinie van de Russen. Van de honderden toegezegde Leopard-tanks zouden er slechts zestig zijn gearriveerd, meldt het Britse blad The Economist op basis van Oekraïense militaire bronnen; het westers materieel lijdt onder de talrijk aanwezige drones op het slagveld. De oplossing voor het gebrek aan luchtsteun — F-16’s, ook de toegezegde Nederlandse — komen pas volgend jaar. Als het de Russen lukt de Oekraïners in de provincie Charkiv terug te dringen tot de Oskil-rivier — wat erop lijkt — zou naast het zuidelijke front bij de Dnjepr ook het oostelijke front behoorlijk vastliggen.

Tot nu toe is elk onderhandelingsvoorstel desondanks aan dovemansoren gericht. Rusland zegt weliswaar te willen praten: een staakt-het-vuren oogt voor de Russen aantrekkelijk, al is het maar om nieuwe reserves van munitie en wapensystemen op te bouwen en de vrije val van de roebel te doorbreken. Maar in de Russische eerste voorwaarde tot besprekingen, namelijk dat Oekraïne de ‘nieuwe Russische gebieden’ erkent, toont zich de onverzoenlijkheid. In de formeel door Rusland geannexeerde provincies Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson zijn grote delen, waaronder regionale steden als Zaporizja en Cherson, onder Oekraïense controle. De taal van de vicevoorzitter van de veiligheidsraad van Rusland, ex-president Dmitri Medvedev spreekt boekdelen. ‘De huidige, inherent terroristische Oekraïense staat moet worden vernietigd — zodanig dat er zelfs geen as overblijft,’ schreef hij afgelopen weekend op zijn Telegramkanaal.

Lijfsbehoud

De wil om te winnen wordt voor Oekraïne dan ook vooral gevoed door lijfsbehoud. ‘Als Poetin geen verpletterende nederlaag lijdt, verandert het politieke regime in Rusland niet,’ schreef presidentieel adviseur Michajlo Podoljak op X, voorheen Twitter. ‘Dan zullen oorlogsmisdadigers niet worden gestraft en zal de oorlog opnieuw beginnen door Ruslands honger naar meer.’ Navo-lidmaatschap in ruil voor grondgebied omschrijft hij als ‘een bewuste keuze voor de nederlaag van de democratie, het vernietigen van internationaal recht en het doorgeven van de oorlog aan volgende generaties’.

Die volgende generatie weet al nauwelijks anders. “We zullen nog jaren moeten doorvechten,” zo besprak de 18-jarige militair Anton Kravtjenko in Kryvy Rih zijn toekomstverwachting onlangs in een interview met Trouw. “Europa zal aandringen op een vredesovereenkomst. Zo kan Rusland zich herstellen om vervolgens opnieuw aan te vallen.” Volgens zijn kameraad, Bogdan Boezko, staat de duur van de oorlog los van of Poetin aan de macht blijft of niet. “De Russische propaganda zaait haat in hun brein. Dat zoveel landgenoten hier sneuvelden maakt hen wraakzuchtig.”

Zoals elke raketaanval op een Oekraïense stad gematigde mensen zoals Vera Poesjkina in Tsjernihiv alleen maar onverzettelijker maakt.