Onderhandelen de VS en Rusland in het geheim? ‘Sentiment begint te kantelen’

Onderhandelen met Rusland over de oorlog in Oekraïne leek lange tijd onwaarschijnlijk. Maar de VS is volgens Amerikaanse media in het geheim op hoog niveau met de Russen in gesprek om de kans op de inzet van kernwapens zo veel mogelijk te beperken.

Zes weken geleden zei de Russische president Poetin dat hij bij een ‘bedreiging van de territoriale integriteit’ van zijn land ‘zeker alle middelen zal inzetten’. “Ik bluf niet,” voegde hij eraan toe. De oorlogstaal van Poetin ontlokte zijn Amerikaanse collega Joe Biden de opmerking dat de wereld sinds de Cubaanse raketcrisis in 1962 niet is geconfronteerd ‘met een naderende armageddon’.

De Amerikaanse president waarschuwde dat Poetin geen grap maakt als hij dreigt nucleaire wapens in te zetten bij de strijd in Oekraïne.

Inmiddels blijkt dat beide landen in het geheim met elkaar onderhandelen om de spanningen af te bouwen rond die mogelijke inzet van kernwapens in Oekraïne. De Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan voerde vertrouwelijke gesprekken met zijn Russische tegenhanger Nikolaj Patroesjev en een andere topadviseur van president Vladimir Poetin. De contacten moeten de kans op een nucleair conflict verminderen, meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Vuile bommen

De gesprekken vonden plaats toen de regering in Moskou steeds vaker de inzet van kernwapens en radioactief besmette wapens, zogenoemde ‘vuile bommen’, ter sprake bracht. De Russen beschuldigden Oekraïne herhaaldelijk vuile bommen te willen gebruiken, maar Moskou leverde geen bewijs voor die bewering. Oekraïne ontkent. De regering in Kiev en westerse landen vermoeden dat Rusland zelf zulke plannen heeft, om vervolgens Oekraïne de schuld in de schoenen te schuiven.

Wat de gesprekken tussen de Amerikanen en Russen tot nu toe hebben opgeleverd, is niet duidelijk. Maar dat er weer op hoog niveau wordt onderhandeld, zegt volgens de aan Clingendael Instituut verbonden Amerikadeskundige Willem Post dat de druk om tot een oplossing te komen, groter wordt.

“Na ruim acht maanden begint de oorlogsmoeheid toe te slaan. De regering-Biden heeft tot nu toe 60 miljard dollar uitgetrokken om de Oekraïners te helpen. Dat is gigantisch veel, maar ook bij de Amerikanen zit er een grens aan. Daarbij komt dat ze in eigen land de nodige problemen hebben die grotendeels voortkomen uit de oorlog, zoals de hoge brandstof- en voedselprijzen. Tot voor kort was er brede steun vanuit zowel de Democraten als de Republikeinen voor het Oekraïnebeleid, maar het sentiment begint te kantelen,” zegt Post.

Steun VS ter discussie

Grote vraag is of Oekraïne dezelfde gulle steun uit de VS krijgt als de Republikeinen bij de ‘midterms’ de macht in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden heroveren. Post: “Een groeiende groep Republikeinen, voornamelijk uit het kamp-Trump, wil geen blanco cheque naar Kiev sturen. Zij merken op dat het om een Europese oorlog gaat en hanteren het credo America First.”

“Maar ook de linkervleugel van de Democratische Partij heeft kritiek,” zegt Post. “Onlangs hadden dertig Democraten een brief opgesteld met daarin de oproep richting Oekraïne om te gaan onderhandelen over het einde van het conflict. Uiteindelijk is die brief onder druk van de partijtop ingetrokken, maar het is een veeg teken dat het sentiment groeit om er een einde aan te breien. De oorlog begint te lang te duren.”

Intussen blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse krant The Washington Post dat de VS achter gesloten deuren Oekraïne zou hebben aangespoord zich bereid te tonen tot onderhandelingen met Rusland. Oekraïne zou volgens de VS niet langer openlijk moeten weigeren vredesgesprekken te voeren zolang de Russische president Vladimir Poetin aan de macht is.

Strategische zet

Maar volgens ingewijden zou de aansporing van de VS niet zijn bedoeld om Oekraïne daadwerkelijk aan de onderhandelingstafel te krijgen. In plaats daarvan zou het een strategische zet zijn, om te zorgen dat Kiev de steun van andere landen behoudt nu de oorlog mogelijk nog jaren duurt.

De VS zou net als Oekraïne inzien dat Poetin op dit moment niet serieus wil onderhandelen. Tegelijkertijd leidt het feit dat de Oekraïense president Volodimir Zelenski zelf ook alle onderhandelingen weigert, tot toenemende zorgen in landen waar de oorlog grote gevolgen heeft voor de prijs van voedsel en brandstof.

Post: “Voorlopig krijgen de Oekraïners nog alle steun van de Amerikanen. Maar nogmaals, het sentiment begint ook in de VS te kantelen. Er is steeds meer twijfel of het wel gaat lukken alle Russische militairen uit heel Oekraïne te verdrijven. De grootmachten verlangen naar stabiliteit, vooral op economisch vlak. Dus wie weet volgen er meer en bredere onderhandelingen om het conflict te beëindigen. Grote vraag daarbij is of Oekraïne een dergelijke stap zal willen zetten.”