Ondanks deal met Tunesië zullen de komende weken eerder meer asielzoekers naar Nederland komen

Premier Mark Rutte met de Tunesische president Kais Saied, zondag bij het presidentieel paleis in Carthago. Beeld AP

Waarom sluit de EU nu een deal met Tunesië?

Dit land is de afgelopen maanden voor migranten een belangrijke springplank geworden naar Europa. In de eerste vijf maanden van dit jaar legden bijna 26.000 migranten de 200 kilometer over de Middellandse Zee af van Tunesië naar Italië, blijkt uit cijfers van vluchtelingenorganisatie UNHCR. In dezelfde periode in 2022 waren dat er 3700.

De deal is gesloten uit naam van de EU en demissionair premier Mark Rutte drukte er, samen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, een flinke stempel op. Tunesië moet per direct de bootjes met migranten gaan tegenhouden. In ruil daarvoor krijgt het land 100 miljoen euro om zijn grenzen beter te controleren en (later) 900 miljoen euro financiële hulp voor de grote economische problemen in het land.

In de overeenkomst staat ‘dat op die manier voorkomen moet worden dat er levens verloren gaan op zee’. Een belangrijke reden voor Europa lijkt echter dat het een eind wil maken aan de ongereguleerde en stijgende instroom van (West-Afrikaanse) migranten vanuit Tunesië. De meeste mensen die vanaf de Tunesische kust de oversteek wagen komen uit Ivoorkust (zo’n 30 procent), gevolgd door Guinee en Tunesië zelf.

Zorgt de deal ervoor dat er minder asielzoekers naar Nederland komen?

Niet direct. West-Afrikaanse migranten (Ivoorkust, Guinee) zijn doorgaans niet de mensen die met honderden per maand asiel aanvragen bij aanmeldcentrum Ter Apel. In de eerste zes maanden van dit jaar meldden zich daar 14.000 mensen voor een eerste asielaanvraag. De top 4: Syriërs (ongeveer 30 procent), Jemenieten, Turken en Somaliërs. In 2023 vroegen tot nu toe 12 mensen uit Ivoorkust en 53 mensen uit Guinee asiel aan in Nederland.

In de praktijk blijkt vaak dat migranten uit Franstalige landen als Ivoorkust en Guinee ervoor kiezen door te reizen naar Franstalige landen in Europa; Nederland staat niet bovenaan hun lijstje. Ook de aanwezigheid van familie of vrienden in een land is vaak reden voor een land te kiezen. Ivorianen en Guineeërs krijgen overigens doorgaans geen asiel, ze belanden vaak in het illegale circuit van fruitplukkers en straatverkopers.

De Tunesiëdeal zal er dus niet voor zorgen dat opvangorganisatie COA volgende maand noodopvanglocaties kan sluiten. Er zullen de komende weken eerder méér asielzoekers naar Nederland komen; die aantallen liggen in de zomer en najaar altijd hoger. Vorige week werden er 1200 asielaanvragen gedaan in Nederland, het hoogste aantal dit jaar.

Wat wel wat verschil kan maken: in de overeenkomst staat ook dat Tunesië illegaal in Europa verblijvende Tunesiërs terug moet nemen. Het aantal Tunesiërs dat in Nederland asiel aanvraagt is klein (197 in de eerste helft van dit jaar), maar een deel van hen zorgt wel voor veel overlast. Omdat ze weten dat ze nauwelijks kans maken op asiel, hebben ze niets te verliezen en zijn ze overmatig vaak betrokken wij winkeldiefstallen, inbraken en vechtpartijen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een bootje met migranten dat de Middellandse Zee wil oversteken wordt onderschept door de Tunesische kustwacht. Beeld Hasan Mrad/Getty Images

De Tunesiëdeal is niet de eerste migratie-overeenkomst van de EU. Hoe is het afgelopen met die andere overeenkomsten?

De meest roemruchte deal is die tussen de EU en Turkije, in maart 2016. Turkije kreeg toen 6 miljard euro om de bootjes tegen te houden met (vooral) Syrische vluchtelingen die van de Turkse kust naar de Griekse eilanden voeren. Dat geld was onder meer bedoeld voor de opvang van Syriërs in Turkije.

De deal wordt nog altijd als succes verkocht. Waar in oktober 2015 210.000 mensen de oversteek waagden, waren er dat in april 2016 nog maar drieduizend. Maar, zegt Orçun Ulusoy, promovendus migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam: “Die daling werd na oktober al ingezet, die deal was geen gamechanger. Veel mensen die naar Europa wilden, waren al gekomen.”

Sinds het ingaan van de Turkijedeal kwamen er nog meer dan 200.000 migranten via Turkije naar Griekenland, waarvan 15.000 dit jaar. Onder hen Syriërs die in Turkije werden opgevangen, maar vanwege gebrek aan perspectief alsnog besloten door te reizen naar Europa. Ulusoy: “We zien migratie vaak als een rechte weg van A naar B, maar het is ingewikkelder dan dat.”

Zo betekent een deal met een land vaak ‘simpelweg een verschuiving van de migratiestroom’, zegt migratiedeskundige Marlou Schrover van de Universiteit Leiden. “Nadat Libië en Italië een deal hadden gesloten om migratie over zee tegen te houden, zag je dat het drukker werd op andere routes over de Middellandse Zee.”

“Onder de streep hield je evenveel mensen over die aankwamen in Europa. Na de Turkijedeal gingen mensen ook andere manier zoeken om in Europa te komen, via Finland of Belarus. Een deal houdt mensen tijdelijk tegen, maar het lost de oorzaak van het probleem niet op.”