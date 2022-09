Ondanks de oorlog gaat ook in Oekraïne het schooljaar weer van start

Het schoolseizoen in Oekraïne is weer begonnen. Veel scholen gaan door met afstandsonderwijs, maar de drang om elkaar te ontmoeten is groot. ‘We begrijpen hoe snel het leven voorbij kan zijn. In die korte tijd moeten we proberen gelukkig te worden.’

Tingelingeling! Eerst klinkt het volkslied, daarna wordt de leus van het nieuwe seizoen geoefend. ‘Me sila, me klass’ – ‘Wij zijn sterk, wij zijn cool. Onze school is de beste van de hele wereld!’ Dan krijgt een eersteklassertje de schoolbel in haar hand gedrukt. Ze wordt op de schouders van de jongste leraar gehesen, die een rondje loopt terwijl zij ijverig klingelt. Tingelingeling! Tingelingeling! Het meisje weet niet van ophouden.

Hoewel de oorlog in Oekraïne voortwoedt, is het schoolseizoen van start gegaan. Dat is ondanks alles een groot feest: niet eerder dit jaar kwamen zoveel prachtig uitgedoste mensen bij elkaar als donderdag in een zonovergoten Kievs park. Tot de zomer was alle onderwijs online; vanaf 1 september mogen scholen weer leerlingen ontvangen, mits een goede schuilkelder aanwezig is.

De meeste scholen blijven afstandsonderwijs geven aan naar elders gevluchte kinderen. Toch betekent de start van het schooljaar een nieuw begin. Dat geldt zeker voor de Bojkoschool, die in zijn geheel vanuit de Oost-Oekraïense stad Charkov naar de hoofdstad verhuisde. “Afstandsonderwijs is geen optie meer,” zegt directeur Aleksandr Makogon. “School gaat over lesgeven, maar ook over communicatie. Als je niet leert met elkaar te praten, groei je niet uit tot sociaal wezen,” vindt hij.

Zevenhonderd aanmeldingen

In Charkov is school in gewone vorm verboden. De directeur was er een paar dagen geleden nog getuige van een bombardement op het stadscentrum; vervolgens was hij door de uitgestorven gangen van zijn school gedwaald. “Aan schieten raak je gewend. Een lege school is angstaanjagend,” zegt hij. Zijn onderwijsinstelling groeide de afgelopen drie decennia uit tot een privéschool met duizend leerlingen, waarvoor je kind zelfs op een wachtlijst moest. Nu zijn de leerlingen over Oekraïne en heel Europa verstrooid.

Toch kreeg Makogon zevenhonderd aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar. Vijftig van deze kinderen zullen de les weer offline volgen – in de ruimtes van een onderkomen in een fonkelnieuw flatgebouw in Kiev. Dat aantal zal de komende maanden groeien, denkt de directeur.

De ouders verhuisden mee, of zijn van plan dat te doen. Zoals Aleksandr en Irina Charitsjanski, die speciaal voor de openingsceremonie met hun bijna zevenjarige dochter Alisa van Charkov naar Kiev reisden. “We keken zo uit naar deze dag,” zeggen ze. Het gezin komt uit Saltovka, de stadswijk die de afgelopen maanden zwaar gebombardeerd werd. “Het is gewoon gek om het vredige leven in Kiev te ervaren,” zegt Irina. De verhuizing van de school was voor de ouders het laatste zetje om een nieuw leven te beginnen in een veiliger omgeving. “We besloten te investeren in de toekomst van ons kind. Zelfs als dat moeilijk is voor ons.”

Het tweetal, allebei advocaat, zal eerst in Kiev een huis en emplooi moeten vinden. Tot die tijd volgt hun dochter nog online les. Het netwerk van de hen bekende ouders, die ze weer dagelijks bij school zullen ontmoeten, biedt een aanknopingspunt voor het opbouwen van een nieuwe klantenkring, legt Aleksandr uit. “Mensen die uit Charkov komen, zoeken elkaar elders altijd op.”

Terwijl Aleksandr Charitsjanski hardop droomt, legt zijn dochter – voor de gelegenheid gekleed in een fonkelnieuwe jurk – al nieuwe contacten. “Hallo, mijn naam is Alisa. Laten we vrienden worden,” zo richt het meisje zich tot een nieuw klasgenootje. Dat jongetje verblijft momenteel nog elders, ze spreekt hem via een beeldverbinding op haar moeders telefoon.

Weer samen achter de piano

De directeur slaagde erin een dozijn leraren en leraressen te overtuigen mee te verhuizen. Een van hen is muzieklerares Larisa Salomon. “Hij belde me op. Kom je op onze nieuwe vestiging in Kiev werken? Ik zei ja,” zegt ze. De vrouw trok in bij haar dochter en kleinzoon, die al eerder richting hoofdstad vluchtten. “Het schieten in Charkov was erg, maar dat ik niets te doen had was erger,” zegt ze. “Hier kan ik tenminste weer met kinderen werken.” Ze verheugt zich erop weer fysiek samen met haar leerlingen achter de piano te kruipen – zich met hen wellicht zelfs aan een quatre-mains te wagen.

“Dat zoveel kinderen met ons meeverhuizen, betekent dat we goed voor hen zijn,” zegt Roman Petrenko, de interne begeleider van de Bojkoschool. Hij werkt met kinderen die moeilijk meekomen en voor wie afstandsonderwijs eigenlijk onmogelijk is: voor hun ouders ligt een verhuizing naar Kiev des te meer voor de hand. Voor de leraren is het improviseren. Zo woont de jonge onderwijzer tijdelijk in bij een vriend; de huren in Kiev zijn niet mals. Toch is hij optimistisch. “Deze situatie leert ons te begrijpen hoe snel het leven voorbij kan zijn,” zegt hij. “In die korte tijd moeten we proberen gelukkig te worden.”

Een bomkelder heeft de nieuwe Bojkoschool niet, zegt Aleksandr Makogon desgevraagd. “Hoeveel scholen in Nederland hebben een bomkelder?” vraagt de directeur retorisch. Een schuilkelder in een school is een ‘illusie’, vindt hij. Tegen de wapens die vandaag de dag gebruikt worden is geen schuilplaats bestand, legt hij uit. Bovendien ontbreekt het bij een raketaanval aan tijd om je leerlingen erin onder te brengen. “Onze ouders komen uit Charkov. Zij begrijpen dat.”