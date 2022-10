Onbemande vliegtuigen storten zich op Kiev: Oekraïne is slagveld van eerste grote drone-oorlog

Een agent probeert een drone boven Kiev uit de lucht te schieten. Beeld AFP

Het is een beeld dat nog niet eerder werd vastgelegd in een oorlog. Bij een aanval op Kiev maandag vlogen zeker drie kamikazedrones brommend over de stad. Een Oekraïense agent probeerde een daarvan uit de lucht te schieten, zo is te zien op een foto die een AFP-fotograaf maandagochtend maakte.

Tevergeefs. Het toestel boorde zich in een gebouw. Het vliegtuigje van waarschijnlijk Iraanse makelij is speciaal ontworpen om met bom en al gericht op een doelwit af te vliegen.

Beeld AFP

Turkse Bayraktar

Het waren de Oekraïners die het eerst de krantenkoppen haalden met hun inzet van drones. Al aan het begin van de oorlog boekten zij successen met de Turkse Bayraktar TB2. Dat is een middelgrote UCAV — een ‘unmanned combat aerial vehicle’, zoals militaire drones worden genoemd. Hij kan vier lasergestuurde raketten vervoeren en bracht het Russische leger aanzienlijke verliezen toe. Bovendien groeide hij uit tot propaganda-instrument, dat burgers in verschillende landen geld deed verzamelen om er meer voor Oekraïne te kopen.

Kiev heeft ook drones van eigen makelij, zoals de A1-CM Furia en de Leleka-100. Dat zijn UCAV’s van een meter of twee die zelf geen aanvallen uitvoeren, maar dienen voor verkenningen en de trefzekerheid van de artillerie vergroten.

Een toestel dat op 10 maart crashte in de Kroatische hoofdstad Zagreb met een springlading aan boord leerde dat Oekraïne ook een oude Sovjetdrone voor gevechtsdoeleinden gebruikt. Het ging daar om een Tu-141 Stryzj van 14 meter lang en 4 meter breed, die eigenlijk ontworpen is voor verkenningsopdrachten. Hoewel Kiev dat ontkende, concludeerden de Kroaten dat het ging om een verdwaald Oekraïens exemplaar.

Blijven steken in ontwikkelingsfase

Ook op de lijst van wapentuig dat Oekraïne van het Westen krijgt, staan verschillende drones. De VS leverde al minstens zevenhonderd Phoenix Ghosts en duizend Switchblade 300’s. Die zijn klein genoeg om in een rugzak te passen, ontploffen bij de impact en worden daarom ook kamikazedrones genoemd.

Het Amerikaanse leger bestempelt die drones eerder als munitie dan als drones, maar ze hebben wel het voordeel dat ze teruggeroepen kunnen worden als er twijfel over het doelwit rijst. Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen beloofden Black Hornets te sturen. Die zijn zo klein dat ze in een handpalm passen, maar beschikken over drie camera’s om de vijand te bespioneren.

Ook Rusland gebruikt massaal drones. Volgens het Britse ministerie van Defensie had Rusland de vlotte opmars in de eerste dagen van de oorlog grotendeels aan UCAV’s te danken. Maar er zouden er intussen ook al meer dan achthonderd zijn gesneuveld. Doordat veel van de modellen westerse onderdelen bevatten, maken sancties het nu moeilijk die verliezen op te vangen. Zo is het twijfelachtig of Ruslands nieuwste type, de S-70 Ochotnik, al actief is op het terrein. Dat 20 meter brede tuig zou 2 ton munitie kunnen meenemen, maar is waarschijnlijk blijven steken in de ontwikkelingsfase.

Naam betekent ‘martelaar’

Een UCAV die de Russen zeker al inzetten in Oekraïne is de Orlan-10. Die heeft een spanwijdte van een drietal meter en diende oorspronkelijk voor verkenningsopdrachten en het verstoren van radiosignalen. In deze oorlog zou er voor het eerst ook een versie worden gebruikt die vier fragmentatiebommen op een doelwit kan droppen.

Ook de 16 meter brede Orion is in Oekraïne gezien. Die is gespecialiseerd in de strijd tegen tanks en gebruikt daar lasergestuurde Vichr-1V-raketten voor. Vergelijkbaar met de Amerikaanse Switchblade zijn de Zala Koeb en Zala Lantset. Die exploderen bij het raken van een doelwit en zijn dus ook kamikazedrones.

In datzelfde segment van kleinere drones voor eenmalig gebruik zitten ook de Iraanse Shaheds die Rusland sinds kort gebruikt. Dat Teheran die levert, is nooit officieel bevestigd, maar er zijn intussen al meerdere keren brokstukken van teruggevonden. Deze drones zouden maandagochtend ook gebruikt zijn boven Kiev.

Daarbij valt op dat iedere verwijzing naar Iran verwijderd is en de naam Shahed (die ‘martelaar’ betekent) is gewijzigd in Geran. Tot hiertoe ging het altijd over de Shahed 136, die 2,5 meter breed is en een explosief van 40 kilo kan vervoeren. Vorige week werden in de buurt van Kiev ook restanten aangetroffen van de Shahed 131, een iets ouder en wat kleiner tuig.

Defensiespecialisten zeggen dat de Russen beide tuigen alleen maar gebruiken bij gebrek aan beter. Ze vliegen langzaam en met veel lawaai — waardoor ze vrij gemakkelijk neer te halen zijn. Behalve het tekort aan Russische drones zouden ze ook de snel slinkende voorraad aan Russische raketten moeten compenseren.