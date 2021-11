Omstreden politiechef kan baas van Interpol worden

Generaal-majoor Ahmed Naser Al-Raisi is in de Verenigde Arabische Emiraten een van de hoogste ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Beeld UAE

Interpol ligt internationaal onder vuur. Aanleiding is de verwachte benoeming van een nieuwe en zeer omstreden topman: hij zou een berucht schender van mensenrechten zijn. Het gaat om generaal-majoor Ahmed Naser Al-Raisi uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij is een van de hoogste ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Al-Raisi is in eigen land verantwoordelijk voor de politie en als zodanig betrokken bij martelingen,” zegt de Franse advocaat Gilles Devers. “Zodra hij naar het hoofdkantoor van Interpol in Lyon komt, dienen wij een aanklacht in en zal de politie bij hem voor de deur staan met vragen over die martelingen.”

De Internationale Mensenrechten Liga (FIDH) zegt over Al-Raisi: “Wij roepen alle lidstaten op deze kandidaat af te wijzen. Onder zijn leiding worden in de Emiraten mensen willekeurig opgepakt. Gewetensgevangenen en mensenrechtenstrijders worden gemarteld. Allemaal straffeloos.”

Interpol komt vanaf vandaag drie dagen bijeen voor zijn ledenvergadering, waarin de nieuwe voorzitter wordt benoemd. Ook Nederland stemt daar, als lidstaat, over mee. Ahmed Naser Al-Raisi wordt alom getipt als de grootste kanshebber. Sinds kort is er een tweede kandidaat, de Tsjech Sarka Havrankova, maar die maakt naar verluidt weinig kans.

Aangeklaagd

Al-Raisi heeft volgens critici vuile handen. Mensenrechtenactivist Ahmed Mansour zit bijvoorbeeld al sinds 2017 in de gevangenis in de VAE omdat hij het regime bekritiseert. “Hij zit in eenzame opsluiting, in een cel van 4 vierkante meter, zonder water of toilet,” aldus de FIDH.

De Britse wetenschapper Matthew Hedges zat in 2018 in de gevangenis in de Emiraten, op verdenking van spionage. Naar eigen zeggen werd hij ‘psychologisch mishandeld’. Hij klaagde, eenmaal terug in het Verenigd Koninkrijk, vier VAE-topfunctionarissen aan, onder wie Al-Raisi.

Daarop volgde een onderzoek van de voormalige rechter van het Britse hooggerechtshof David Calvert-Smith. “Al-Raisi is uitermate ongeschikt als voorzitter van Interpol,” was zijn conclusie eerder dit jaar. “Hij is medeverantwoordelijk voor het onderdrukken van dissidenten, het voortduren van martelingen en misstanden in het justitiële apparaat.”

De voorzittersverkiezing leidt dezer dagen vooral in Frankrijk tot commotie en aanklachten. Het Franse recht staat toe mensen in het buitenland te vervolgen. “En het hoofdkantoor van Interpol staat in Lyon, wat mijn kiesdistrict is,” zegt Kamerlid Hubert Julien- Laferrière (De Groenen). Hij voert al maanden actie, met andere parlementariërs, tegen de benoeming van Al-Raisi. “Ik heb de zaak aangekaart bij president Macron. Frankrijk moet samen met andere Europese landen een andere kandidaat zoeken.” Volgens hem is het ontoelaatbaar dat Westerse landen Al-Raisi op het zadel hijsen bij Interpol. “Het is toch te gek voor woorden als dé organisatie die misdadigers moet opsporen, wordt geleid door iemand die zelf wordt verdacht van misdaden?”

Politiestaat

De kritiek richt zich niet alleen op generaal-majoor Al-Raisi als persoon. Volgens Amnesty International geldt er in de VAE geen vrijheid van meningsuiting, worden gedetineerden langer vastgehouden dan waartoe ze zijn veroordeeld, zijn vrouwen ‘verplicht het huishouden te doen’, en kunnen homo’s de cel in gaan als ze seks hebben. “Het is een van de ergste politiestaten die bestaat,” zegt advocaat Gilles Devers. “Het land weigert vrijwel alle internationale mensenrechtenverdragen te ondertekenen. De vraag is dus: wil je de leiding van Interpol, dat zich bezighoudt met internationaal recht, overdragen aan een land dat rechten aan z’n laars lapt?” Dat onderstreept ook de FIDH. “De verkiezing van deze man staat haaks op de fundamentele waarden van Interpol, zoals respect voor mensenrechten.”

De kwestie ligt extra gevoelig omdat de Verenigde Arabische Emiraten een aantal jaren geleden besloten 50 miljoen euro te doneren aan Interpol via een speciaal fonds. Volgens critici is dat geld bedoeld om aan invloed te winnen binnen de politieorganisatie en wellicht zelfs om de benoeming van Al-Raisi een steuntje in de rug te geven. “Wij gaan bij de rechter vragen om de ontbinding van dat fonds,” kondigt advocaat Devers aan.

Interpol heeft niet gereageerd op vragen van deze krant. Eerder liet de organisatie wel aan Franse media weten dat de invloed van de nieuwe voorzitter beperkt is. “Het gaat om een niet-betaalde functie in deeltijd. De uitvoerend directeur, Jürgen Stock, gaat over lopende zaken.”