Omstreden medeoprichter Extinction Rebellion is overtuigd strijd te winnen: ‘Achteraf zal de mensheid ons bedanken’

Roger Hallam (57) zou 8 juli een toespraak houden in Amsterdam, waarin hij klimaatactivisten verder zou scholen in de fijne kneepjes van geweldloos verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid, iets waar hij uitgebreide studies naar deed. Maar een elektronische enkelband – die hij draagt in afwachting van een rechtszaak – verhindert dat.

De Brit wordt beschuldigd van een samenzwering om de openbare orde te verstoren. Samen met anderen beraamde hij een plan om een ringweg boven Londen te bezetten. Afgelopen winter zat hij vier maanden in voorarrest. “Er is nieuwe wetgeving ingevoerd, met veel strengere straffen voor activisten. Dat doen ze omdat ze bang voor ons zijn. Ze weten hoeveel macht we in potentie bezitten. Ik vind het ontzettend zorgelijk dat dit gebeurt in een westerse democratie.”

Had hij naar Nederland kunnen komen – maar dat mag dus niet, Hallam heeft elke nacht huisarrest – dan was hij graag het gesprek aangegaan met boeren, zegt hij. Hij had begin deze eeuw zelf een kleine boerderij in Wales. Dat die ter ziele ging, wijt hij aan een serie extreme weersgebeurtenissen, die het gevolg waren van de opwarming van de aarde.

“Ik begrijp dat boeren in Nederland bezorgd zijn om hun voortbestaan, en dat ze zich de afgelopen jaren vernederd voelden door de politiek en de rest van de samenleving, die niet begrijpen wat ze bijdragen aan de maatschappij,” zegt Hallam, verwijzend naar de boerenprotesten. “Die gevoelens moeten worden erkend. Tegelijk moet je samen met de boeren gaan zitten, ze in de ogen kijken en vragen: wat is je plan voor de toekomst van je land? Omdat één ding zeker is: als we doorgaan met broeikasgassen de atmosfeer in blazen, maken we ook de Nederlandse landbouw kapot, en sneller dan mensen misschien denken.”

Stokpaardje

Het is een belangrijk stokpaardje van Hallam: klimaatverandering – al wil hij dat woord zelf niet gebruiken, hij noemt het een verzachtende term die bedacht is door de industriële lobby – raakt niet alleen arme mensen, links georiënteerde stemmers, vegetariërs of bezitters van een elektrische auto. “Het brengt de toekomst van iedereen in gevaar. Oók van mensen die conservatief stemmen. En in conservatief zit het woord conserveren, toch?”

Een gesprek met Hallam stemt niet vrolijk, zeker niet in een week waarin delen van de wereld gebukt gaan onder recordhittes. Als we niet snel(ler) afstappen van olie, diesel, steenkool en aardgas enzovoorts, zijn de gevolgen niet te overzien, blijft hij tot in den treure herhalen. Hallam schetst apocalyptische scenario's, met voedseltekorten, honderden miljoenen klimaatvluchtelingen en op termijn zelfs burgeroorlogen. “We’re looking at an absolute, total, fucking disaster,” vat hij het samen.

Niet onomstreden

Hallam is niet onomstreden. Hij relativeerde in een interview met een Duitse krant in 2019 de Holocaust, door te stellen dat er in de geschiedenis van de mensheid vaker miljoenen mensen gedood werden. Een jaar later dook een opname op waarin de activist stelde dat politieke leiders en belangrijke mensen uit de zakenwereld later met ‘kogels in hun hoofd’ zouden eindigen, als ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun rol in het onleefbaar worden van de aarde.

Hallam stelde dat beide quotes uit hun context waren gehaald. Maar voor Extinction Rebellion, de beweging waarvan hij in 2018 medeoprichter was, was het aanleiding om Hallam uit de top van de organisatie te verwijderen. In eigen land is Hallam mede vanwege zijn extreme uitspraken een controversieel figuur.

Na zijn tijd bij XR stichtte hij twee nieuwe protestbewegingen: Insulate Britain, dat aandacht vroeg voor de isolatie van woningen, en Just Stop Oil, de beweging die in Nederland bekend werd toen een activist zich vastlijmde aan het Vermeer-icoon Meisje met de parel in het Haagse Mauritshuis.

Hoewel hij zelf dus het XR-schip heeft verlaten, constateert Hallam tevreden dat de beweging in Nederland nog altijd stevig aan de weg timmert. “Inspirerend voor de rest van Europa. Hun campagne, concreet gericht op de afschaffing van fossiele subsidies, werkt.”

Extinction Rebellion is van plan vanaf 9 september elke dag een snelweg in Den Haag te bezetten, net zolang tot de fossiele subsidies worden afgeschaft.

“Heel goed. Wat we de afgelopen eeuw van andere maatschappelijke bewegingen – Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de vrouwenbeweging – geleerd hebben, is dat eenmalige actie niet effectief is. Je moet dag na dag opstaan voor je overtuiging, ongeacht de consequenties.”

Veel mensen zitten niet te wachten op elke dag een bezette snelweg. Gaat de overheid de boel met hulp van de politie onder controle krijgen?

“Op lange termijn niet, daar ben ik van overtuigd. Mensen worden steeds bozer. Regeringen die denken dat ze de rust terugkrijgen door arrestaties, brengen zichzelf alleen maar in grotere problemen.”

U heeft bestudeerd wat de omvang van geweldloos protest moet zijn om verandering teweeg te brengen.

“Sowieso zijn een paar duizend arrestaties het maximum wat een democratisch ingerichte staat als Nederland aankan. Heb je te maken met zulke aantallen, dan gaan politiemensen zich ook afvragen: wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ik neem vaak stakingen als voorbeeld. Die zijn succesvol als genoeg mensen lang genoeg staken. Maar er hoort iets bij: de publieke opinie moet in het voordeel van de stakers zijn. Zo is het bij het klimaatverhaal ook. En ik denk dat we die strijd gaan winnen.”

Waarom?

“We zitten allemaal zo in elkaar dat we moeilijke dingen het liefst negeren. Als je dat thuis doet, krijg je het te horen van je partner of iemand anders die dicht bij je staat. Geweldloos protest heeft dezelfde functie. We weten allemaal wat er met de wereld aan de hand is. Klimaatbewegingen dwingen mensen om na te denken over waar we mee bezig zijn. Wij zeggen: word wakker, anders gaan toekomstige generaties lijden op een manier die je je niet voor kunt stellen. Niet leuk om te horen, maar achteraf zal de mensheid ons bedanken.”

In uw thuisland lijken machthebbers u liever kwijt dan rijk te zijn. Ook Labour-oppositieleider Keir Starmer vindt dat uw Just Stop Oil moet ophouden met het verstoren van evenementen, zoals onlangs Wimbledon.

“Ze begrijpen het gewoon niet. Wat er met de wereld gebeurt, kun je vergelijken met een auto die een heuvel af rolt. Het heeft geen zin om dat rollen wat te vertragen, want ook dan zul je van de klif naar beneden storten. We moeten fundamentele keuzes maken. We hebben een Churchill-achtig iemand nodig die zegt: ‘Jullie zullen armer worden, het zal moeilijker worden.’ We moeten solidariteit tonen, de rijken zullen moeten betalen. Of we negeren het probleem en dragen bij aan een nietsontziende vernietiging van leefgemeenschappen in andere delen van de wereld, en van onze toekomstige generaties.”

De actie bij het schilderij van Johannes Vermeer wekte in Nederland veel woede. Wat zijn wat u betreft de grenzen van geweldloos verzet?

“Als grondrechten van mensen in gevaar worden gebracht, zullen ze steeds verder gaan. Dat heeft de geschiedenis bewezen. Dus ik denk dat, als overheden te weinig doen, de schade aan culturele objecten en de mate van verstoring van evenementen zeker gaat toenemen. Mensen komen op voor hun toekomst op aarde, voor dat doel mag je wat mij betreft heel ver gaan. Maar activisten moeten nooit geweld gebruiken, en altijd hun publiek aankijken en uitleggen waarom ze doen wat ze doen. En geen angst hebben. Zodat de boodschap is: je kunt me in de gevangenis gooien, je kunt me neerschieten, maar dit is mijn verhaal en ik heb gelijk.”

Is er wat u betreft ook hoop?

“Mijn grootste reden tot hoop zijn de jongeren. Zij begrijpen steeds beter hoe je de samenleving door georganiseerd geweldloos verzet kunt veranderen.”

Alleen verzet brengt een oplossing toch niet dichterbij?

“Nee, dat zal ik ook altijd benadrukken. Wat ik wil, is dat overal in Europa, in alle dorpen en steden, clubjes gevormd worden waar mensen uit allerlei groepen samenkomen. Klimaatactivisten, conservatieven, boeren, enzovoorts. Uiteindelijk is dialoog de oplossing. Dus ik moedig iedereen die zich zorgen maakt over het klimaat aan om juist de mensen op te zoeken die dat te weinig doen. En ze duidelijk te maken wat er aan de hand is, en dat wat er gebeurt de toekomst van ons allemaal in gevaar brengt. Als iedereen het eens is over de ernst van de situatie, dan pas kun je samen tot oplossingen komen.”