Omar al-Bashir zwijgt op eerste procesdag

Omar al-Bashir zit tijdens het proces in een kooi in de rechtszaal. Beeld AFP

Bashir wordt vervolgd omdat hij voor zo’n 8 miljoen dollar aan vreemde valuta bezat en daar geen goede verklaring voor kon geven. Een van de rechercheurs zei dat de oud-president na zijn aanhouding in april verklaarde dat hij het geld van Saudi-Arabië had ontvangen. Hij wordt verdacht van het illegaal bezitten van het geld en het tegen de wet in accepteren van giften. Hij laat zich vertegenwoordigen door bijna honderd advocaten.

Oppositieleden in het Afrikaanse land pleiten ervoor om Bashir voor een lange reeks mensenrechtenschendingen te vervolgen, maar daarvan is vooralsnog geen sprake.

Genocide

Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft hem op de verdachtenlijst staan. De aanklagers willen hem vervolgen voor genocide in de regio Darfur. Het conflict in de westelijke regio heeft sinds 2003 honderdduizenden mensen het leven gekost. Maar de huidige Soedanese leiders hebben al laten weten dat ze niet van plan zijn hun oud-president uit te leveren.

Bashir zit tijdens de behandeling van zijn zaak in een kooi in de rechtszaal, gehuld in een traditioneel wit gewaad en met een tulband op zijn hoofd. Hij heeft niet gezegd of hij zichzelf schuldig of onschuldig acht aan de ten laste gelegde misdrijven.