OM eist 13 jaar voor dodelijke schoten shishalounge Paramaribo

In de shishalounge in Paramaribo werd niet alleen waterpijp gerookt, maar ook volop gedanst. Beeld BELGA

De verdachte zegt dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten, maar volgens de officier van justitie is daar geen sprake van geweest. Van der M. schoot vier keer op het slachtoffer. De laatste kogel trof Kida in het hoofd, toen hij al op de grond lag. “Dat kan als een executieschot worden aangemerkt,” aldus de officier. “Berto Kida mocht nooit meer opstaan.”

Afterparty’s

De schietpartij vond plaats in de vroege ochtend van 12 januari 2018. In de shishalounge, die gold als locatie voor afterparty’s, ontstonden problemen tussen Van der M. en het latere slachtoffer. Na wat schermutselingen leek Kida te vertrekken, maar hij keerde later weer terug. De hernieuwde confrontatie leidde ertoe dat Van der M. Kida beschoot, op de dansvloer, te midden van andere bezoekers. Een kogel in de borst werd Kida fataal.

Na de schietpartij vluchtte Van der M. via Frans-Guyana het land uit. Hij reisde door naar Frankrijk. In oktober 2018 arresteerde de Franse politie hem in Parijs op verdenking van cocaïnesmokkel. Hij kreeg daarvoor vijf jaar cel opgelegd. Van der M., die de Nederlandse nationaliteit heeft, is voor de Surinaamse zaak in februari van dit jaar aan Nederland overgeleverd. Suriname heeft Nederland gevraagd de vervolging van de verdachte over te nemen.

Een afwisselend geagiteerde en emotionele Van der M. verklaarde voor de rechtbank dat hij bang was voor Kida, die hem meermalen zou hebben aangevallen en met de dood zou hebben bedreigd. Bovendien droeg hij een vuurwapen bij zich, aldus de verdachte. Het bewijs voor beide beweringen ontbreekt, stelt het OM. Volgens de officier heeft Van der M. er zwabberend over verklaard.

Marchano Pocorni

Van der M. doet volgens het OM ten onrechte voorkomen dat de shishalounge zijn eigendom was en dat de ruzie met Kida mede daardoor zo hoog is opgelopen. De zaak is van zijn moeder, aldus de officier, en de verdachte, die afwisselend in Nederland en Suriname verbleef, kwam er slechts als gast. In 2015 werd de Amsterdamse crimineel Marchano Pocorni in de shishalounge doodgeschoten. Dat zou voor Van der M. een van de redenen zijn geweest een vuurwapen aan te schaffen.

De aard van de ruzie tussen Van der M. en Kida is onduidelijk gebleven; er doen verschillende verhalen de ronde. Wat het ook is geweest, ‘dit had anders kunnen en moeten worden opgelost,’ aldus de officier. “Dit had nooit tot de dood van Berto Kida mogen leiden.”

De rechtbank doet uitspraak op 22 december.