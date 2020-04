Olieprijzen VS in de min. Wie maakt de Amerikanen los?

Een raffinaderij in Midland, Texas. Het stadje vaart volledig op olieproductie. Beeld EPA

De olievoorraden klotsen wereldwijd al maanden ­tegen de plinten, en nu heeft Covid-19 die situatie nog tot in het extreme versterkt. Van­wege de internationale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen is het aanbod veel groter dan de vraag. Handelaren in de VS huren zelfs tankers om die – nokvol ongebruikte olie – voor de kust te parkeren.

Vrachtwagens maken geen meters meer, en vrachtschepen geen mijlen. Omdat ook nog maar zo’n 35 procent van de internationale luchtvaartbranche operationeel is, vloeit de olie die landen als de Verenigde Staten, Rusland en Saoedi-Arabië stug zijn blijven produceren, simpelweg nergens meer naartoe. Die landen spraken tijdens het paasweekend in de hoedanigheid van Opec+ af om vanaf mei elk een kleine 10 miljoen vaten per dag minder te produceren. Internationale analisten hielden er toen al rekening mee dat het een kwestie van too little, too late was. Wat maandag in de VS gebeurde, onderschrijft dat.

Contracten voor mei

De West Texas Intermediate (WTI) stond maandag bij het sluiten van de markt op -37 dollar per vat. Het ging angstaanjagend hard. Olieanalist ­Aaron Brandy van de internationale consultant IHS Markit zei vanochtend in The New York

Times: “Als je een producent bent, is je markt verdampt en zonder voldoende opslagruimte heb je ­gewoon botte pech. De markt heeft als het ware op zichzelf ingegrepen.” En als de bedrijven de productie helemaal stilleggen, kost dit nóg meer geld.

De WTI beweegt doorgaans mee met de ­wereldwijde olieprijs, maar maakte de vrije val maandag alleen. Brent, de internationale koers, verloor bijna 9 procent, maar is nog altijd een kleine 24 euro per vat waard. Gebrek aan opslag is in het geval van Brent (nog) geen probleem.

Dat de duikvlucht juist maandag werd ingezet, heeft te maken met de contractbasis waarop de Amerikaanse oliemarkt is ingericht. Contracten worden vooruit gesloten en dinsdag verloopt de termijn voor handel in olie die vanaf mei wordt geleverd – en dan dus moet worden opgeslagen. Handelaren probeerden daarom maandag massaal hun gesloten contracten te verkopen, dan wel om te zetten naar een verbintenis voor de maand juni.

Maar ook voor juni zijn de verwachtingen somber. Toen Amerikaanse markten maandag sloten, was een contract voor juni 22 dollar per vat waard (iets meer dan 20 euro): een daling van 16 procent ten opzichte van de waarde waarop markten vrijdag sloten.

Oliejournalist Stephen Schork wees er in The Financial Times op dat ook als restricties straks worden versoepeld, de vraag niet zomaar weer op peil is. Alleen al in de VS zijn tot nu toe 22 miljoen mensen hun baan verloren. Zij gaan voorlopig dus niet naar hun werk rijden, laat staan met het vliegtuig op vakantie. De piekmaanden waar de oliesector elke zomer op begroot, zullen zich niet kunnen meten met voorgaande jaren.

Energiedominant

President Donald Trump heeft sinds zijn aantreden fors geïnvesteerd in de ­productie van schalieolie (en andere fossiele brandstoffen) om de VS ‘energiedominant’ te maken. Hij heeft de industrie, die zich concentreert in zuidelijke ‘rode’ staten als Oklahoma en Texas, onvoorwaardelijke steun beloofd, ook toen er nog geen sprake was van een crisis. Zijn regering gaat daarom de nationale olie­reserve aanvullen met maximaal 75 miljoen ­vaten en overweegt daarnaast de import van ­Saoedische olie voorlopig stop te zetten. Trump: “We hebben meer dan genoeg olie.” Een understatement.