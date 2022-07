Olie- en gasbedrijven maken miljarden winst, mede dankzij de Oekraïneoorlog

2022 Een klant bij een Exxon tankstation on Houston, Texas. Exxon is het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten. Beeld Brandon Bell/Getty Images/AFP

Het Britse oliebedrijf Shell, dat in november 2021 zijn hoofdkantoor verhuisde van Den Haag naar Londen, verdubbelde daarmee zijn kwartaalwinst: in de eerste drie maanden van het jaar maakte het ruim 6,9 miljard euro winst. Van de 24,5 miljard euro winst die het concern in de eerste helft van het jaar maakte, besteedde het 8,5 miljard aan het opkopen van eigen aandelen. Hiervan profiteren vooral de aandeelhouders.

De nettowinst van Exxon, het grootste olieconcern in de Verenigde Staten, bedroeg 17,5 miljard euro op een totale omzet van 113,3 miljard euro. Daarmee ligt de winst meer dan drie keer zo hoog als een jaar eerder en werd het vorige record uit 2008 overtroffen. Om de aandeelhouders te laten delen in de hoge winsten is het bedrijf uit Texas bezig met een aandeleninkoopprogramma van bijna 30 miljard euro.

Bij Chevron ging het om een winst van 11,3 miljard euro, een verviervoudiging ten opzichte van een jaar geleden. De omzet was 67,2 miljard euro. Ook Chevron is bezig met een miljardeninkoop van eigen aandelen. Bij elkaar maakten deze drie olie- en gasbedrijven 46,4 miljard euro winst.

Energiearmoede

De winstcijfers staan in schril contrast met de berichten over energiearmoede sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Zo berichtte het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) eerder deze maand dat één op de drie huishoudens niet kan rondkomen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is de stijgende energierekening. De Europese Commissie waarschuwde enkele weken geleden voor teruglopende koopkracht door de aanhoudende inflatie, mede veroorzaakt door de stijging van energieprijzen.

Ook aan de pomp merkt de autobestuurder de stijgende brandstofprijzen. Zo steeg de prijs van één liter Shell Fuelsave van 1,594 in januari 2021 naar 2,361 vorige maand, een toename van 50 procent.

Groninger gasveld

Saillant detail bij de stijgende winstcijfers van de olie- en gasconcerns is dat ExxonMobil en Shell beide voor 50% eigenaar zijn van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de uitbater van onder meer het Groninger gasveld. Momenteel loopt er een de parlementaire enquete naar de gevolgen van de gaswinning op de provincie en de door winning veroorzaakte aardbevingen.

Eerder bleek uit onderzoek van NRC uit mei 2022 dat beide bedrijven actief hebben gelobbyd voor het verhogen van de gaswinning na de zware aardbeving in Huizinge in 2012. Hierdoor werd het risico op meer en zwaardere aardbevingen vergroot, concludeerde het Staatstoezicht op de Mijnen, dat juist adviseerde om de gaswinning ‘zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch is’ te verlagen.