Oklahoma voert strengste abortuswet van VS in: verboden vanaf bevruchting

Op de Dam werd eerder deze maand gedemonstreerd tegen het verbieden van abortus. Beeld ANP

Iedereen die een abortus ‘uitvoert of induceert’ of ‘bewust bezig is met gedrag dat de uitvoering of aansporing van een abortus helpt of aanmoedigt’, is strafbaar onder de wet. Ook wie betaalt of zelfs maar van plan is te betalen voor een abortus, is strafbaar. Een ander bijzonder aspect van de nieuwe wet is dat burgers rechtszaken kunnen aanspannen tegen mensen of organisaties die een abortus uitvoeren of ernaar streven.

Het beëindigen van een ​​buitenbaarmoederlijke zwangerschap valt niet onder de anti-abortuswet. Zwangerschappen veroorzaakt door verkrachting of incest mogen echter niet worden afgebroken, tenzij van zulke incidenten al eerder aangifte was gedaan bij de politie.

Hooggerechtshof

Begin mei had Oklahoma al een wet aangenomen die abortus na zes weken zwangerschap illegaal maakt. Die ging het parlement bij nader inzien toch niet ver genoeg. Een dag eerder was bekend geworden dat het Amerikaanse Hooggerechtshof voornemens is de baanbrekende uitspraak in de zaak Roe versus Wade uit 1973 nietig te verklaren. Met die uitspraak werd een federaal recht op abortus gegeven, waardoor in elke staat ten minste één kliniek moest bestaan waar vrouwen een abortus konden krijgen.

Als het hof inderdaad de uitspraak vernietigt, is het aan de individuele staten om te bepalen of abortus wel of niet, en onder welke voorwaarden, mag plaatsvinden. Tientallen staten willen abortuswetgeving aan banden leggen. Aan de andere kant zijn er verschillende staten die juist wetgeving hebben aangenomen die het recht op een abortus garandeert.