Of Kamjanka ooit wordt herbouwd, is onzeker – toch blijft Tatjana: ‘Ik ben hier geboren en zal hier sterven’

Sommige dorpen in Oekraïne zijn zodanig verwoest dat het de vraag is of ze ooit weer kunnen worden herbouwd. Zoals Kamjanka, bij Izjoem, in de regio Charkiv. Er woont nog een handvol mensen, die kampen met oorlogstrauma’s en moeten waken voor landmijnen.

Hij loopt de voortuin in, langs een metalen hek waarop een Z geschilderd staat. “Volg in mijn voetsporen,” raadt Volodymyr Tseboela aan; hij heeft alleen het paadje naar het huis op explosieven gecontroleerd, legt hij uit. In de achtertuin staat een kleine zinken emmer. Op de bodem ligt een vlindermijn: een donkergroen object, ter grootte van een kinderhand. “Als je erop stapt, is je voet eraf.” Alleen al in de tuin vond hij elf stuks van de clustermunitie.

Het familiehuis is een van de weinige woningen die nog overeind staan in Kamjanka, een dorp dat oogt alsof er een orkaan overheen is geraasd. Het dorp lag een jaar geleden pal in de frontlinie tussen de stadjes Izjoem en Slovjansk. Tuinhekken zijn verworden tot verwrongen stukken metaal, van muren resteert slechts een steenhoop en daken steken als hulpeloze geraamtes de lucht in. Het is spookachtig leeg in het dorp. Naar verluidt zijn slechts 29 van de 1050 bewoners overgebleven.

Volodymyr Tseboela, die in de vijftig is, woont in een tijdelijk onderkomen in Izjoem, maar is bezig zijn ouderlijk huis op te knappen. “We hebben geen andere plek om te wonen,” zegt hij. Zijn eigen huis, verderop in het dorp, is verwoest. De flat van zijn zoon in Izjoem is uitgebrand — terwijl ze voor de oorlog uitbrak juist het interieur hadden vernieuwd. “Jaren heb ik hard gewerkt, soms ver weg, om geld te verdienen. Ik stopte alles in die flat. Nu moet ik vragen om humanitaire hulp.”

Tweede Wereldoorlog-achtig

Van het interieur van het familiehuis is weinig over. In de badkuip zit een gat: de Russen hebben er een granaat in gegooid. “Waarom? Geen idee.” De bezetters pakten de auto’s van de bewoners, reden die af en lieten ze kapot achter op straat; soms reden ze er voor de grap met een tank overheen. Tseboela ontvluchtte vroegtijdig het dorp, maar zijn zus bleef: ze wilde haar zes varkens niet achterlaten.

Toen hij voor de derde keer naar het dorp kwam om haar te overtuigen te vertrekken, stond het hele dorp in brand. “Mensen renden in paniek over straat. Ze vluchtten te voet het dorp uit.” Zijn zus was niet in staat een woord uit te brengen.

De overgebleven bewoners van Kamjanka hebben Tweede Wereldoorlog-achtige verhalen. Zoals Tatjana Groesjko, die aan de overkant van de straat woont. Het plafond van haar huis is naar beneden gekomen, dus bivakkeert ze met haar zoon in de bijkeuken, die intact is gebleven en waar een houtkachel staat — elektriciteit is er niet in het dorp.

Om brandstof uit te sparen gebruiken ze hun generator alleen om de telefoon op te laden en water te putten voor haar drie koeien. Ze gaat voor naar de kleine, donkere stal en stelt de dieren met trots voor: Lala (popje), Lasoenja (zoetekauw) en Krasoenja (schoonheid). “Mijn arme koeien. Ze kunnen al een jaar niet naar buiten.”

Bommen uit vliegtuigen

In de eerste dagen van de oorlog bombardeerden de Russen Kamjanka met vliegtuigen. Elk toestel liet vier bommen vallen. Dus lag Tatjana Groesjko samen met haar man angstig in bed te tellen. “1, 2, 3, 4. Goddank, overleefd.”

Toen de Russen het dorp bezetten, liepen ze schietend de huizen binnen. Ze gooiden granaten in de kelders, om te controleren of zich er niemand in verschool. Ze joegen de achtergebleven bewoners naar de driesprong bij de dorpswinkel, om hen daar lange tijd met hun handen omhoog te laten staan. Toen er beschietingen begonnen, moesten de dorpelingen bij de rijksweg veertig minuten op de grond blijven liggen. “We realiseerden ons dat ze ons als levend schild gebruikten.”

Op 2 april, nadat de buurman bij een bombardement werd gedood — ‘hij kreeg een scherf recht in zijn hart en zijn hoofd werd opgeblazen’ — vluchtte het echtpaar alsnog. Dat ging te voet, langs de rivier, door bemijnde velden, naar Izjoem. De volgende ochtend trof Tatjana Groesjko het bed van haar man leeg aan. Hij kon het niet verkroppen dat hij de koeien had achtergelaten, zo bleek, en was teruggekeerd om de staldeur open te zetten. Toen hij een week later opnieuw kwam en de dieren braaf in hun hok stonden, besloot hij in het frontdorp te blijven.

Pas twee weken later luwden de beschietingen, en slaagde hij erin de buurman in zijn tuin te begraven. “De Russen zeiden dat Kamjanka naar een ecologische ramp rook,” aldus Tatjana Groesjko. “Overal lagen dode mensen, koeien, varkens, honden en katten.”

Geen winkel, geen elektriciteit

In september, nadat de regio rond Izjoem werd bevrijd, keerde ze terug naar huis. Nu is het haar beurt om op de koeien te passen: in november stapte haar man op zo’n vlindermijn. Hij verloor zijn voet, lag twee maanden in het ziekenhuis en revalideert momenteel in Izjoem. “Hij overleefde de oorlog, de bezetting, en nu dit,” zucht de vrouw. Omdat haar koeien niet kunnen grazen, geven ze weinig melk. “Ze moeten rondlopen,” had de dierenarts haar bevolen. “Dat gaat niet, overal liggen mijnen”, had ze geantwoord.

Of Kamjanka ooit wordt herbouwd, is hoogst onzeker. De lokale autoriteiten, die gevlucht zijn, beloven niet eens de elektriciteit te repareren; een smeekbede van dorpelingen in hoofdstad Kyiv ten spijt. Er is geen winkel, geen apotheek, en de ambulance komt zelfs niet in noodgevallen. Zo nu en dan brengen vrijwilligers voedsel en medicijnen. “We weten niet hoe dit verder moet.”

Toch denkt Tatjana Groejsko niet aan vertrekken. “Ik ben hier geboren en zal hier sterven,” zegt ze. Dat geldt ook voor Volodymyr Tseboela, die vastbesloten is weer in Kamjanka te gaan wonen. “Ik weet hoe ik met mijn handen moet werken. Kom volgend jaar terug, als de oorlog voorbij is. Dan zal ik je laten zien hoe mooi het is geworden.”