Oekraïnetop of niet, de oorlog gaat in alle hevigheid door

In de nacht van zaterdag op zondag begon Rusland een grootschalige luchtaanval op verschillende Oekraïense doelen, zowel met kruisraketten als met drones. De schade was groot. Beeld via REUTERS

Terwijl de gevechten tussen de Russische en Oekraïense troepen dit weekend hoop opliepen, vond er in Saoedi-Arabië een tweedaagse top plaats, waar werd overlegd over het beëindigen van de oorlog. In Jeddah kwamen functionarissen van veertig landen – Rusland was niet uitgenodigd – bijeen, waaronder China. Bij een gelijksoortige top in Kopenhagen eerder dit jaar sloeg China de uitnodiging nog af.

Er zijn geen harde afspraken gemaakt, maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt hoop te hebben dat deze top zal leiden tot een derde ‘vredestop’ aan het einde van het jaar, waar hij hoopt dat wereldleiders met zijn tienpuntenplan voor het beëindigen van de oorlog zullen instemmen. Zelensky’s plan eist onder andere dat Rusland zich terugtrekt van al het ingenomen Oekraïense grondgebied, en dat Rusland al het Oekraïense grondgebied ook als zodanig erkent.

Zes doden

Terwijl de top aan de gang was, ging de strijd tussen Oekraïne en Rusland onverminderd door. Ook op het water: een Russische olietanker in de buurt van de Krim werd zaterdag geraakt door een waterdrone, een dag nadat eenzelfde soort drone insloeg in een Russisch marineschip, net buiten de haven van Novorossiejsk. Volgens Rusland zijn er in beide gevallen geen slachtoffers gevallen. Hoewel Oekraïne de aanvallen niet officieel heeft opgeëist, bevestigen anonieme Oekraïense functionarissen aan internationale persbureaus dat Oekraïne erachter zit.

Kort daarop, in de nacht van zaterdag op zondag, begon Rusland een grootschalige luchtaanval op verschillende Oekraïense doelen, zowel met kruisraketten als met drones. In Koepjansk, in het noordoosten van Oekraïne, is onder andere een centrum geraakt waar bloedtransfusies worden uitgevoerd. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn bij alle luchtaanvallen zeker zes mensen gedood.

Brug naar de Krim

Diezelfde dag meldden de Russische autoriteiten dat er een drone in de buurt van Moskou werd uitgeschakeld. Vorige week beschuldigde Rusland het Oekraïense leger al van twee andere aanvallen met een drone die Moskou wisten te bereiken. Oekraïne heeft de aanvallen niet officieel opgeëist, net als een aanval zondag op de Tsjongarbrug, een van de schakels tussen de door Rusland bezette Krim en het (bezette) vasteland van Oekraïne. Dezelfde brug, die volgens Rusland nu zwaar beschadigd is, werd in juni ook al verschillende keren geraakt.