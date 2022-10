Oekraïnes tweede stad Charkov was al gewend aan raketinslagen

Een man loopt in de stromende regen over straat in Charkov na een Russisch vergeldingsbombardement met kruisraketten en kamikazedrones. Beeld Getty Images

Sasha Frolova was onderweg naar het centrum van Charkov toen ze op internet las dat er raketten neerkwamen in Kiev. “Ik zag beelden van inslagen naast de rode muur bij de universiteit, waar ik zo vaak ben geweest.”

Frolova, studente internationale betrekkingen, zocht meteen contact met een vriendin die in Kiev woont, maar die reageerde niet. Met haar hoofd bij de bommen in de hoofdstad, stapte Frolova een metrostation binnen. Daar was bijna alle verlichting uitgevallen en deed alleen de noodverlichting het nog. Ook was er geen stroom om de metro te laten rijden.

Explosies in Charkov

“Ik ging weer naar buiten en toen hoorde ik een paar explosies hier in Charkov. Later begreep ik dat ik de eerste explosie, waardoor de elektriciteit was uitgeschakeld, niet heb gehoord.”

Ze ging terug de metro in, maar nu om er te schuilen. Toch bleef ze er niet lang. “Ik besloot algauw dat ik wel naar huis kon gaan. Dat is wel een verschil tussen mensen in Charkov en in Kiev. Ik zag op filmpjes hoe mensen daar in Kiev massaal schuilden in de metro en ook samen zongen. Hier haalden mensen algauw hun schouders erover op. Hier in Charkov zijn we na acht maanden oorlog wel gewend aan raketten.”

Vrijwel elke dag gebombardeerd

Op de dag van de massale aanvallen op steden in heel Oekraïne kwamen er drie raketten neer in Charkov. Maar tot voor kort werd de stad vrijwel elke nacht, en geregeld ook overdag, gebombardeerd. Sinds het grote Oekraïense tegenoffensief zijn de Russische troepen ver van de stad teruggedrongen en vinden er nog hooguit een paar keer per week bombardementen op Charkov plaats. Het zijn meestal raketten die vanuit Rusland, dat zo’n 25 kilometer verderop ligt, worden afgevuurd.

Frolova weet eigenlijk niet of ze bang is dat het geweld in het al zwaar gehavende Charkov ook weer toe zal nemen. “Die aanvallen helpen de Russen helemaal niet bij de frontlinie, het is gewoon terreur. Anders val je toch militaire doelen aan? Verder denk ik dat ze ons in de kou willen zetten.”

De wijk Saltivka

Een wijk die al heel lang in de kou zit is Saltivka, aan de noordkant van Charkov. In flatgebouwen die niet helemaal zijn platgebombardeerd of uitgebrand, zijn er voor de weinige achterblijvers nauwelijks voorzieningen.

De gepensioneerde Yevgenia Bubrovich staat de stoep voor haar flatgebouw bladervrij te vegen. “Ik kwam hier alleen even poolshoogte nemen. We huren nu een flat ergens waar de elektriciteit het wel doet.”

Na de stroomuitval van maandag is op de meeste plekken in Charkov de stroom inmiddels weer terug. Maar niet hier. “Waarom doet die rotlift het niet,” moppert een oude man met een stok die langs Bubrovich naar de ingang schuifelt. Bubrovich wijst op haar ramen: ze zijn van karton en hout. “Het is ijskoud binnen. Maar het moet hier wel netjes blijven, daarom veeg ik.”

Niet onder de indruk

Ze is niet zo onder de indruk van de raketten van maandag. “Het is toch allemaal niks vergeleken met wat wij hier de eerste maand van de oorlog hebben moeten doorstaan?” Ze gebaart naar het apocalyptische flatlandschap. “Ik zag vliegtuigen bombarderen, raketten inslaan. Kijk naar die flats aan de overkant, kijk naar deze. Echt, wij haten Poetin. Dood moet hij, die terrorist.”

Vervolgens gaat haar tirade tegen Poetin naadloos over in teleurstelling over het gebrek aan Europese hulp. “Ze moeten ons goéde wapens geven. Luchtafweergeschut.”

In de praktijk

Intussen is de situatie in haar eigen land voor Frolova ook een soort extra studievak. “Voor een studente Internationale Betrekkingen is het heel interessant wat hier gebeurt. Ik heb ook tot mijn verdriet ontdekt dat wat wij studeren niet altijd in de praktijk toepasbaar is.”

“We moesten twee boeken van Henry Kissinger lezen. Maar die zei in het begin van de oorlog dat Oekraïne maar wat gebied moest afstaan. Dus ik dacht: waarom zouden we zijn analyses moeten bestuderen als hij niets begrijpt van Oost-Europese politiek?”

Wederopbouw

Ze vertelt dat ze in maart een foto zag van de Oekraïense ambassadeur bij de VN met een boek in zijn handen met de titel Wat is er mis met diplomatie?. ‘Ik dacht: ja precies, dat willen we allemaal graag weten.”

Maar hoe zou Frolova de oorlog diplomatiek oplossen? “De enige oplossing is dat we al onze gebieden bevrijden van de Russen en dan herstelbetalingen eisen.”

Voorlopig dus geen diplomatie. De militairen zijn aan zet. “Maar,” zegt Frolova, “na de oorlog, in een vreedzaam Oekraïne, ga ik zeker de politiek in, werken aan de wederopbouw van mijn land.”