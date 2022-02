Oekraïners worden wakker na vierde nacht met Russische raketten

Beeld AFP

“Ik geloof niet echt in een uitkomst van deze ontmoeting, maar laten we het proberen,” zei Zelenski in een videoboodschap.

De Oekraïense autoriteiten melden ondertussen dat er vroeg in de ochtend verschillende explosies waren in de metropolen Kiev en Charkov, in het oosten. Een deel van de nacht was het opmerkelijk stil. Voor veel bewoners van de grote steden betekende het niettemin een vierde nacht in de schuilkelders met bezorgdheid en veel angst.

Rond middernacht zouden Russische vliegtuigen vanaf de Krim zijn opgestegen. Het schiereiland van de Krim in het zuiden van Oekraïne werd in 2014 geannexeerd door Rusland. De hoofdstad Kiev, Charkov, de tweede stad van het land, en de steden Mykolayiv en Cherson in het zuiden zouden volgens het Oekraïense persagentschap Unian tot de doelwitten behoren.

Achter de hand

Rusland heeft nog veel materieel en soldaten achter de hand en zal die naar verwachting ook inzetten, maar duidelijk is dat de strijd veel minder makkelijk en vooral veel minder snel verloopt dan president Vladimir Poetin had gehoopt.

Het dreigen vanuit Moskou met een nucleaire optie maakt duidelijk dat de strategie van de president niet naar wens verloopt. Maandag zullen langs de grens met Belarus gesprekken plaatshebben tussen Russische en Oekraïense diplomaten. President Zelenski liet weten dat er als er een ‘kans’ is om de oorlog te beëindigen, hij aan gesprekken deel moet nemen, maar optimistisch was hij niet.

Later op maandag is er een spoedvergadering van de VN en zullen nog tal van andere internationale overleggen plaatsvinden, bijvoorbeeld van energieministers in Brussel. Rekening wordt gehouden met een Russische reactie op de economische sancties van het Westen. Bijvoorbeeld door het dichtdraaien van gas- en oliekranen.

Oprukken

Het Oekraïense leger vecht ondertussen terug met grond- en luchttroepen tegen de invasiemacht. Het persbureau Interfax-Oekraïne meldt dat Russische troepen oprukken vanuit de Zuid-Oekraïense stad Cherson in de richting van Mykolaiv.

Volgens regeringswoordvoerder Oleksiy Arestovich probeerden Russische troepen nog steeds het stadscentrum in Charkov binnen te dringen. Elf Russische schepen varen in de zee bij Odessa. In de Zuid-Oekraïense stad Mariupol zou het rustig zijn. De stad Berdiansk daarentegen werd ingenomen door Rusland - er was daar geen Oekraïens leger. Volgens Arestovich sloten meer dan 100.000 reservisten zich dit weekend aan bij het Oekraïense leger.

Een raket zou een woongebouw hebben geraakt in de Oekraïense stad Tsjernihiv, niet ver van de Belarussische grens. Als gevolg daarvan brak er brand uit, meldde de staatsinformatiedienst van Oekraïne op Telegram. Over gewonden was aanvankelijk niets bekend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne meldde zondagavond dat 352 burgers zijn gedood sinds Rusland Oekraïne aanviel, onder wie 14 kinderen. Verder werden 1684 gewonden geteld, onder wie 116 kinderen.

Ondertussen komen er centrale distributiepunten voor voedsel in Kiev en andere Oekraïense steden. De EU wil een niet-bureaucratische spoedprocedure invoeren voor het opnemen van meer vluchtelingen uit Oekraïne.

Afweren

Tanks en artillerie zouden rond Kiev worden gebruikt om de aanvallers af te weren. Volgens Oekraïense bronnen zijn veel Russische soldaten omgekomen. Sinds het begin van de oorlog met Oekraïne zouden 4500 soldaten zijn gesneuveld.

Helikopters, tanks en andere militaire voertuigen zijn ook vernietigd. Deze informatie kon niet worden geverifieerd door een onafhankelijke partij. Rusland heeft slachtoffers in de oorlog tegen Oekraïne erkend, maar zonder cijfers te geven.