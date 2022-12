Oekraïners vieren kerst voor het eerst op 25 december: ‘Wil niks meer met Russen te maken hebben’

De kerst van Ivanna Kotenko, vorig jaar. Beeld Privé

Lange tijd was voor iedereen in Oekraïne oud en nieuw de belangrijkste feestdag. Een overblijfsel uit het communistische verleden, waarin het kerstmaal moest wijken voor champagne, de kerkdienst voor toespraken van partijleiders en de Kerstman voor Vadertje Winter.

Langzaam maar zeker, en al helemaal sinds de Oekraïense onafhankelijkheid in 1991, verovert Kerstmis het verloren terrein terug. Zeker in het meer gelovige westen van het land kwamen er snel weer traditionele gerechten op tafel, trokken mensen hun visjivanka’s (een overhemd met een geborduurde versiering) weer aan, gingen naar de kerk en voerden verteps (kerststukken) op. Het Russische oosten van het land ging ook om, maar daar werd vooral gegeten en gedronken. In het wat wereldser Kiev waren de meeste mensen gewoon blij met een extra vrije dag.

Maar er is nog iets aan het schuiven: de datum. Tot aan de oorlog en de annexatie van de Krim in 2014 werd het kerstfeest gevierd volgens de Juliaanse kalender, op 7 januari (behalve door een kleine katholieke minderheid). De mensen begonnen zich vanaf dat moment af te vragen of het misschien niet beter was het feest naar 25 december te verschuiven. Net als de rest van de wereld, en niet meer samen met de eeuwige vijand.

Onafhankelijk van Rome

Oekraïense kerkleiders waren hier niet op tegen. Niemand weet precies wanneer Jezus is geboren, redeneerden ze. De verwarring met de kalenders ontstond immers pas in 1582, toen paus Gregorius XIII de jaartelling van Julius Caesar terzijde schoof. De Russen wilden echter hun onafhankelijkheid van Rome benadrukken en bleven vasthouden aan de oude kalender.

De huidige oorlog heeft dat proces versneld. Of zoals Yuriy Nikolov (74) uit Kiev het zegt: “Ik wil niks meer met Rusland te maken hebben. Daarom vieren we dit jaar Kerstmis voor het eerst op 25 december.” Zijn vrouw Svitlana en hij pakken normaal gesproken groot uit, maar nu houden ze het op een paar gerechten: gebakken vis, gekookte aardappelen en wijn.

Yuriy en Svitlana Beeld Privé

Ze wonen op de tiende verdieping en het is altijd weer een gok of de lift het doet, dus al die boodschappen naar boven sjouwen is te veel van het goede. Bovendien is er maar een paar uur per dag elektriciteit, wat koken een stuk ingewikkelder maakt. En ze vinden het ook niet gastvrij om bezoek te ontvangen als de verwarming en het internet voortdurend uitvallen.

Kaarslicht

Ook Olena Struk (41) uit Kiev en haar gezin vieren kerst voor het eerst in december. “Maar omdat we zo gewend zijn aan januari, doen we het dan nog een keer, als een soort overgangsperiode.” Op 24 december gaat de familie voor een bescheiden diner met kaarslicht. De kinderen proberen het donkere appartement een beetje te versieren om in de kerststemming te komen, al zal dat niet meevallen. Solomiya (11) en Nadya (2) verheugen zich het meeste op het versieren van de kerstboom, zegt hun moeder. “We laten al die duisternis het licht van Kerstmis niet wegnemen.”

Olena Struk Beeld Privé

In Mykolaiv, een kleine vierhonderd kilometer zuidelijker, viert Nataliya Glotova op 25 december Kerstmis zonder haar jongste zoon Volodimir. Die vecht al negen jaar tegen de Russen, zegt ze. Hij vertrok meteen na de Maidan-revolutie in 2014 naar de oorlog. Natalya is nu alleen met haar man. “Voorheen kwam de hele familie in ons huis bij elkaar. Dan maakte ik twaalf gerechten klaar, net zo veel als het aantal apostelen. Rode borsjt (bietensoep), vis, uzvar (een traditionele drank van gedroogd fruit en specerijen), koolrolletjes, varenky’s (knoedels) en natuurlijk kutya (een toetje met tarwe, noten en honing). En daarna gingen we naar de kerk. Nu zitten we hier aan het front, dus het zal een andere kerst worden. Ik weet niet eens of de kerk open is. Er is ook een avondklok.”

Leeg bord

Inwoners van Lviv hebben iets meer geluk dan veel andere landgenoten. De stad ligt in het verre westen, vlak bij de Poolse grens, en bleef grotendeels buiten schot. Er is energie - in elk geval enkele uren per dag-, waardoor mensen aan de gang kunnen met de festiviteiten.

“Mijn oma maakte altijd erwtensoep met kool voor Kerstmis,” zegt Ivanna Kotenko (36). “En de familie van mijn man een hartige taart met aardappels en boekweit. Misschien doen we dat nu zelf. Ik maak in elk geval honing-gemberkoekjes, een van de twaalf traditionele kerstgerechten. Die kan ik van tevoren maken, in de uren dat er stroom is. Ik denk dat onze tafel er niet veel anders uitziet dan normaal.”

De kersttafel van Ivanna Kotenko. Beeld Privé

Het enige dat wel anders zal zijn: het lege bord dat traditioneel op tafel wordt gezet ter nagedachtenis aan overleden voorouders. “Dat bord herinnert ons nu aan de gesneuvelde soldaten. Die hebben ervoor gezorgd dat we dit jaar überhaupt kerst kunnen vieren.”

Kotenko viert met haar man en zoon al drie jaar kerst op 25 december. Het was hun antwoord op de Russische invasie van de Donbas en de Krim. “De essentie van het kerstfeest zit ’m niet in de datum, maar in de christelijke waarden en de familiewaarden. Die moeten we oprecht eren, en niet hypocriet, zoals de Russen het doen. Zij doden Oekraïners in de naam van God.”