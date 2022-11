Oekraïners in Cherson leven in angst: ‘Ze bereiden zich voor op het ergste’

Leo de Lange en zijn vriendin.

“Tot nu toe vertrekken de Russen altijd op een monsterlijke manier uit veroverde Oekraïense steden,” zegt Nederlander Leo de Lange, die vier maanden onder Russische bezetting in de stad Cherson woonde. Dan plaatsen de Russische soldaten boobytraps, elektriciteitskabels worden gesloopt en water wordt afgesloten.

Ook in Cherson moeten inwoners het zonder elektriciteit en water stellen, maar naar verluidt ligt de stad er nu nog redelijk goed bij. Wel zijn belangrijke gebouwen als musea leeggeroofd door de Russen.

De Lange woont nu met zijn vrouw en haar kind in Kiev, waar zij hun eigen café hebben, maar ze hebben nog wel contact met mensen in Cherson. “Ze hangen huilend aan de telefoon. Mensen zijn doodsbang, omdat er nu veel onduidelijkheid in de stad is. Ergens is er wel blijdschap dat de Russen hebben gezegd de stad te gaan verlaten, maar eerst bereiden ze zich voor op het ergste. Het is stilte voor de storm.”

Pure intimidatie

Drie weken nadat De Lange naar Cherson was verhuisd, viel het Russische leger de stad binnen. Toen de stad al enige tijd bezet was, trok het gezin De Lange daarom naar een huisje op het platteland. “Toen de Russen ook daar begonnen te patrouilleren, voelden we ons niet meer veilig. We zijn toen via de Krim naar Georgië gevlucht.”

Het was een helse trip. “Bij het controlepunt op de grens naar de Krim ben ik acht uur lang ondervraagd. Acht uur lang pure intimidatie. Het angstzweet stond me in de nek.”

De Russische soldaten op het controlepunt zeiden dingen als ‘Fijn dat we jullie hebben bevrijd van de nazi’s, hè?’ en ‘Echt vervelend dat die Oekraïners op hun eigen mensen schieten’. “Daar moet je dan in meegaan. Er zijn mensen voor minder gemarteld.”

Afluisteren

In Kiev heerst veel pessimisme over het aangekondigde vertrek van de Russen uit Cherson. “Iedereen denkt: eerst zien, dan geloven. De Russen zullen niet zomaar weggaan.” In Cherson moeten de mensen hun woorden behoedzaam kiezen. “Alles wordt afgeluisterd. Als wij met mensen uit Cherson praten, wordt er in geheimtaal gesproken.” De bezetter kan meedogenloos ingrijpen. “Er wordt zo een zak over je hoofd gedaan, waarna je een auto in wordt geduwd, en dan is het voorbij.”

Dat heeft De Lange van dichtbij meegemaakt. “Een vriend van mij werd opgepakt. Niet veel later zagen we beelden van hem op een pro-Russisch Telegramkanaal. De angst was van zijn gezicht af te lezen. Sindsdien hebben we niets meer van hem vernomen.”