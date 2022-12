Oekraïners bombarderen diep in Rusland: ‘Amerikanen zijn hier vast niet blij mee’

De gedurfde Oekraïense aanvallen op Russische luchtmachtbases – meer dan 500 kilometer over de grens met Oekraïne – blijven nagalmen. Boze Russische militaire bloggers gaan los op de ‘incompetentie’ van de Russische militaire leiders. ‘Maar ook de VS zal zich zorgen maken.’

De Oekraïense aanvallen diep in Russisch grondgebied, begin deze week, zorgen voor de nodige onrust. Niet in de laatste plaats vanwege het belang van de getroffen doelen.

Een van de aanvallen was gericht op de zwaarbewaakte vliegbasis Engels-2, zo’n 400 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Die basis huist Tu-95- en Tu-160-strategische bommenwerpers, vliegtuigen die nucleaire missies uitvoeren, maar de afgelopen tijd met conventionele ladingen zijn ingezet bij aanvallen op infrastructuur in Oekraïne. De eveneens getroffen basis Djagilevo ligt zo’n 200 kilometer zuidoostelijk van de hoofdstad en herbergt tankvliegtuigen die worden gebruikt voor bijtanken in de lucht.

Hoewel de Oekraïense drones uiteindelijk zouden zijn neergehaald door Russische afweer was er aanzienlijke schade. Het Russische ministerie van Defensie meldde dat drie Russische militairen zijn gedood en vier anderen gewond raakten ‘door vallend puin’. Twee strategische bommenwerpers zouden volgens de Russen ‘licht’ zijn beschadigd, maar sommige beelden lijken erop te duiden op dat de schade wel wat ernstiger is. Kenners zeggen zelfs dat de toestellen naar de schroothoop kunnen.

Volgens Russische bloggers zijn de Oekraïense aanvallen zeer gênant voor de militaire status van Rusland. Ze legden de kwetsbaarheid van enkele van de meest strategische militaire locaties van Rusland bloot. En dat doet weer vragen rijzen over de effectiviteit van de Russische luchtverdediging.

Escalatie

Defensie-expert Peter Wijninga van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) vermoedt dat er veel over deze aanvallen zal worden gesproken in Moskou, maar ook in Washington. De kans op escalatie is door de aanvallen nog weer groter geworden; het is afwachten hoe Rusland hierop gaat reageren.

“Ik zou me hier als Amerikaanse overheid toch wel even zorgen over maken," aldus Wijninga. Washington heeft er volgens hem immers alles aan gedaan om te voorkomen dat Oekraïne wapens met een groot bereik zou krijgen. Zo heeft Oekraïne bewust niet de 300-kilometerraketten gekregen die bij de geroemde Amerikaanse Himars-precisieraketsystemen passen.

Wijninga: “Sterker nog: de Amerikanen hebben deze systemen juist in een beperkte opzet aangeboden om escalatie te voorkomen. Ze hadden software-elementen van de Himars aangepast om te voorkomen dat de Oekraïners ze konden gebruiken om doelen in Rusland te raken.”

Dat de Oekraïense strijdkrachten dus nu toch diep in Russisch grondgebied doelen weten te raken leidt volgens Wijninga dan vermoedelijk ook tot ongemak in Washington. “Ik kan me voorstellen dat de Amerikanen hiermee niet honderd procent happy zijn en dat er via diplomatieke kanalen wel een en ander uitgewisseld zal worden.”

Vindingrijk

De aanvallen laten eens te meer de vindingrijkheid van de Oekraïeners op het slagveld zien, aldus Wijninga. De drones die tegen de Russische bases werden ingezet zouden zijn gefabriceerd uit ‘oud materiaal’ uit de Sovjettijd, maar mogelijk geüpdatet met de laatste dronetechnieken die de Oekraïners al enige jaren samen met een Turkse fabrikant ontwikkelen.

“De Oekraïners werken samen met Turkije aan experimentele drones. In de basis is de kennis en de technische know-how dus aanwezig om van restanten uit het Sovjetarsenaal zoiets te bouwen dat nu is ingezet. Een drone kan ook een flink bereik hebben, zeker als het de bedoeling is dat die zichzelf op het doel moet storten. Dan hoeven ze dus niet ook nog terug te vliegen.”

Niettemin is het volgens de defensie-expert opmerkelijk dat de drones een gebied van liefst 500-600 kilometer over Russisch gebied hebben kunnen afleggen, zonder te zijn opgemerkt. “Dat betekent waarschijnlijk dat ze het hele stuk onder de radar hebben gevlogen en dat is op zich een hele prestatie. Daar komt een combinatie van programmeer- en vliegwerk bij kijken. Bovendien is het een kwestie van planning. Je moet weten waar de Russische radarsystemen kijken, waar de gaten zitten in dat systeem en waar je eventueel langs kunt.”

Wijninga denkt niet dat Amerikaanse satellieten de Oekraïners de weg hebben gewezen voor deze militaire stunt. “Als de Amerikanen willen voorkomen dat Oekraïne heel diep in Rusland aanvallen uitvoert, zou ik zeggen dat dit juist een stukje informatie is dat je dan wilt achterhouden. Misschien hebben de Oekraïners dus nog andere manieren om de Russische radar te omzeilen.”