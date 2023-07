Oekraïne worstelt met door Rusland opgeworpen verdedigingslinies

De mijnopruimingsdienst van het Oekraïense leger laat een antitankmijn ontploffen. Beeld AFP

Volgens The New York Times heeft Oekraïne tijdens de eerste twee weken van het huidige tegenoffensief, dat op 3 juni begon met in totaal naar schatting 50.000 soldaten, tot wel 20 procent van het gemobiliseerde militaire materieel verloren. Dit omvatte ook aanzienlijke verliezen aan Duitse tanks en Amerikaanse pantservoertuigen.

Oekraïense soldaten hebben tegenover verslaggevers van de Amerikaanse krant verklaard dat er veel Bradley-gevechtsvoertuigen verloren zijn gegaan. Juist deze voertuigen zouden niettemin veel levens van infanteristen hebben gespaard omdat ze de inzittenden veel beter beschermen dan het Russische materieel waarmee de Oekraïners ook nog vechten. Maar tientallen Westerse voertuigen zouden dus zijn vernietigd of beschadigd tijdens de moeilijke opmars door Russische mijnenvelden. Russische legerbloggers schreven daar al eerder over. Lastig voor de bevrijders is dat Russische drones steeds opnieuw mijnen verspreiden in reeds geruimde gebieden.

Mijnen zorgen onderhand voor meer verwondingen dan de Russische artillerie, meldt de krant. Omdat sommige mijnen van plastic zijn om detectie door ontmijningsteams te voorkomen, kunnen ook de granaatscherven soms moeilijk worden opgespoord door artsen in veldhospitaals. Medische teams maken nog altijd gebruik van metaaldetectoren om deze fragmenten te vinden en te verwijderen.

In het zuiden van het land vallen Oekraïense troepen aan op minstens drie locaties, maar ze zouden er nog niet in zijn geslaagd ergens de belangrijkste verdedigingslinies van de Russen te doorbreken. Mijnen blijken daar niet het enige probleem. Naarmate ze verder oprukken, komen Oekraïense soldaten buiten het bereik van sommige van hun eigen luchtverdedigingssystemen en worden ze meteen kwetsbaar voor Russische aanvalshelikopters.

Springende mijnen

Militaire experts voorspelden al dat de eerste 25-30 kilometer van het huidige tegenoffensief het moeilijkst zou zijn voor Oekraïne. Rusland heeft zich immers lang op voorbereid op de tegenaanval en kennelijk dus een uitgebreid arsenaal aan mijnen ingezet om de Oekraïners tegen te houden.

De Russische mijnenvelden zouden systematisch zijn voorzien van allerhande valstrikken en systemen die mijnen doen ontploffen zodra ze worden opgetild. Een veelgebruikte tactiek van de Russen is het begraven van antipersoneelsmijnen vlak voor zichtbare struikel- of trekdraden, om zo soldaten te raken die proberen deze draden onschadelijk te maken. Daarnaast zijn er veel ‘springende mijnen’ gelegd, die omhoog springen en granaatscherven verspreiden wanneer erop wordt gestapt, waarbij andere soldaten in de buurt worden geraakt.

Veel Oekraïense infanterie-eenheden zouden nu heel voorzichtig te voet optrekken, in plaats van alleen te vertrouwen op tanks en pantservoertuigen. Er is grote behoefte aan gespecialiseerde mijnruimingsapparatuur en afstandsbedieningssystemen om de voortgaande grondoperaties te kunnen ondersteunen, zo wordt gezegd.

Recent zouden de materiële verliezen in de mijnenvelden wel zijn afgenomen tot ongeveer 10 procent van het ingezette wapentuig, maar dit komt volgens The New York Times ook doordat het tempo van het tegenoffensief nu behoorlijk is vertraagd. Oekraïne zou zo – tot nu toe – slechts 8 kilometer in het zuidelijke deel van het land (onder Zaporizja) hebben heroverd. Het plan voor dit tegenoffensief blijft dat de Oekraïense strijdkrachten bijna 100 kilometer aan grondgebied moeten veroveren, zodat ze de Zwarte Zee bereiken en meteen een deel van de Russische troepen zullen afsnijden van bevoorrading.

Oekraïense militairen benadrukken dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over het succes van het tegenoffensief. Het grootste deel van de gemobiliseerde troepen zou nog niet zijn ingezet.