‘Oekraïne was dichtbij arrestatie twee Russische militairen die MH17 neerhaalden’

Een soldaat staat op de brokstukken van vlucht MH17 na neerstorten in Oost-Oekraïne. Beeld REUTERS

Dat meldt nieuwszender CNN op basis van hooggeplaatste bronnen binnen de Oekraïense veiligheidsdienst. De 32 Russische huursoldaten verbleven in een kuuroord uit het Sovjet-tijdperk, iets buiten de Belarussische hoofdstad Minsk. Ze waren daar naartoe gelokt door de Oekraïense veiligheidsdienst.

Het doel van de geheime operatie was om Russische militairen die tijdens het conflict in Oost-Oekraïne oorlogsmisdaden hebben begaan, naar Oekraïne te brengen zodat ze vervolgd konden worden.

In samenwerking met de Verenigde Staten zetten de Oekraïners een val op. Ze richtten zogenaamd een Russisch particulier bedrijf op, dat op zoek was naar beveiligers voor oliebedrijven in Venezuela.

‘Heldendaden’

Honderden Russische huurlingen meldden zich aan. Ze moesten hun cv overleggen. Velen gaven een gedetailleerd inkijkje in hun militaire activiteiten. Ze leverden bewijzen aan van gevechten waarbij ze betrokken waren, stuurden identiteitsbewijzen en foto’s en video’s van hun ‘heldendaden’ in Oost-Oekraïne, zoals beelden van wrakstukken van een neergehaald militair vliegtuig.

De rekruten werden met bussen naar Belarus vervoerd, omdat die grens nog wél open was tijdens de lockdown. Ze werden enkele dagen ondergebracht in het kuuroord bij Minsk.

Tussen alle sollicitanten zaten twee Russische militairen die betrokken waren bij de ramp met vlucht MH17, die op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie 196 Nederlanders.

“De twee waren erbij toen de raket die MH17 neerhaalde, werd gelanceerd,” zegt de Oekraïense inlichtingenbron tegen CNN. “Vier anderen waren lid van een groep die verantwoordelijk was voor het neerschieten van onze militaire vliegtuigen en het doden van ten minste zeventig van onze beste mannen. Het identificeren en straffen van deze mensen is voor ons van groot belang.”

Diplomatieke rel

Toch ontsprongen de Russische militairen de dans. Ze kregen te horen dat ze eerst naar Turkije werden overgevlogen en daarna zouden doorreizen naar Venezuela. In werkelijkheid zouden ze naar Oekraïne worden gebracht om ze te arresteren.

Dat liep mis. De veiligheidsdiensten van Belarus hadden de groep Russen al in de smiezen. Ze vielen op omdat ze in tegenstelling tot de gemiddelde Russische toerist geen alcohol dronken en in militaire kleding liepen.

In de zomer van vorig jaar pakten de Belarussische autoriteiten de 32 Russische huursoldaten op. Dat zorgde voor een diplomatieke rel. Belarus dacht dat de Russen gestuurd waren om de verkiezingen, die twee weken later plaatsvonden, te beïnvloeden en chaos te creëren.

Het staatspersbureau publiceerde de namen en geboortedata van de Russen. President Alexander Loekasjenko van Belarus vroeg Moskou om opheldering.