Oekraïne wacht op supersonisch raketsysteem

De Oekraïense president Volodimir Zelenski was zondag in Charkov, zijn eerste bezoek buiten de regio Kiev sinds het begin van de oorlog met Rusland. Beeld ANP / EPA

De Amerikaanse regering zou op het punt staan toestemming te geven voor het sturen van een zogeheten Multiple Launch Rocket System (MLRS) naar Oekraïne. Dat is een meervoudige raketwerper met een bereik tot zo’n 300 kilometer.

‘Het is lastig vechten als je wordt aangevallen van 70 kilometer afstand en je niks hebt om je mee te verdedigen. Oekraïne kan Rusland terugdringen tot achter het IJzeren Gordijn, maar dan moeten we daarvoor effectieve wapens hebben,’ schreef Michailo Podoljak, presidentieel adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, dit weekend op Twitter. ‘Als het Westen werkelijk wil dat Oekraïne de oorlog wint, is het dan misschien niet eens tijd om ons MLRS te geven?’

Videotoespraak

Tot nu toe waren de Amerikanen huiverig om het geavanceerde systeem te leveren, aangezien het de Oekraïners mogelijkheden geeft makkelijker doelen in Rusland aan te vallen. De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde afgelopen weekend voor een verdere ‘destabilisatie’ van de situatie door de aanhoudende leveringen van westerse wapens aan Oekraïne. Oekraïne krijgt namelijk nog veel meer wapentuig uit het Westen, zoals houwitsers uit de Verenigde Staten en Harpoonraketten uit Denemarken, waarmee vijandelijke schepen kunnen worden aangevallen.

Volgens Amerikaanse media overweegt het Witte Huis de levering van het MLRS momenteel en kan een besluit in de komende dagen vallen. Zelenski zei zaterdag in een videotoespraak dat hij hoopt de komende week ‘goed nieuws’ te krijgen over nieuwe wapenleveranties.

Het Multiple Launch Rocket System (op de foto dat van Groot-Brittannië) is een meervoudige raketwerper met een bereik tot zo’n 300 kilometer. Beeld ANP / EPA

De Russen zelf zijn nog steeds volop in de aanval in de oostelijke Donbasregio. Daarbij vielen dit weekend wederom meerdere (burger)slachtoffers. Hardst getroffen is de stad Severodonetsk. Rusland zegt de stad inmiddels volledig te hebben ingenomen, maar Oekraïne spreekt dat tegen.

Ondanks de gestage opmars van de Russen in de Donbas, meldde het Oekraïense leger gisteren verschillende Russische aanvallen te hebben afgeslagen. Daarbij zouden 33 Russen zijn gedood en zes gepantserde voertuigen zijn vernietigd. Zelenski bracht zondag een bezoek aan Oekraïense troepen in de noordoostelijke regio Charkov. Het was zijn eerste officiële bezoek buiten de regio Kiev sinds het begin van de oorlog.

Graanexport

Rusland is bereid mee te werken aan de ‘onvoorwaardelijke’ export van graan uit Oekraïne, meldt het Kremlin. Dat aanbod is gedaan in een driehoeksgesprek per telefoon tussen president Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Het was voor het eerst sinds maart dat het drietal op deze wijze overleg voerde.

“Rusland staat klaar om te helpen bij het vinden van opties voor ongehinderde export van graan, ook van Oekraïens graan uit havens aan de Zwarte Zee,” aldus de verklaring van het Kremlin.

Van Duitse zijde werd gemeld dat Poetin bereid zou zijn mijnen op te ruimen om schepen toegang te verschaffen tot havens in Oekraïne. Dat zou niet leiden tot vijandelijke Russische acties. De Verenigde Naties moeten een centrale rol spelen bij het bereiken van een overeenkomst en de uitvoering van dat plan.

Oekraïne geldt als een belangrijke exporteur van vooral maïs en tarwe, maar ziet de productie en uitvoer ernstig gehinderd door de gevechten. Ook Rusland komt moeilijk van zijn graan en kunstmest af door de geldende westerse sancties. De twee landen produceren een derde van de tarwe in de wereld, wat leidt tot problemen op de wereldwijde voedselmarkt.