Oekraïne verwoest het ene na het andere Russische wapendepot dankzij Amerikaanse Himars

Met een bereik van zo'n 80 kilometer kunnen de Himarsraketten doelen ver achter de frontlinie bereiken. Beeld ANP / Zuma Press

Een grote Russische wapenopslag in Nova Kakhovka is maandagavond volgens het Oekraïense leger door artillerievuur tot as gereduceerd. Eerder was een commandopost, eveneens nabij de Zuid-Oekraïense stad Cherson, opgeblazen.

Afzender, naar verluidt: de mobiele en zeer precieze M142 Himars, de Amerikaanse langeafstandsraketsystemen waarvan Kiev er recent acht heeft ontvangen.

De Oekraïense president Zelenski had weken bij de Navo gesmeekt om die wapensystemen, omdat die volgens hem een gamechanger zouden zijn op het slagveld. In tegenstelling tot Rusland beschikte het Oekraïense leger niet over langeafstandsartillerie, waardoor de Russen ongestraft doelen van tientallen kilometers afstand konden bestoken. Tot nu dus.

De VS en de rest van de Navo zegden vorige maand pas na lang wikken en wegen – zou Poetin het niet als een directe escalatie zien? – de wapensystemen toe. Vooral de Amerikaanse Himars, die met een bereik van 80 kilometer verder reiken dan de Russische tegenhangers, laten zich nu gelden op het slagveld.

Grootschalig tegenoffensief

Zowel in de zwaarbevochten Donbas in Oost-Oekraïne als rondom de bezette stad Cherson in het zuiden zijn inmiddels meerdere Russische doelen ver achter de vuurlinies bestookt. In enkele weken zijn volgens de Kiev Independent minstens twintig Russische wapendepots opgeblazen en zijn meerdere commandoposten onder vuur genomen door de Himars en andere langeafstandsraketten.

Het lijkt de opmaat voor een grootschalig tegenoffensief in de regio Cherson, die in februari kort na de Russische inval in Oekraïne werd bezet. Vicepremier Iryna Veresjtsjoek riep vorige week vrouwen en kinderen op Cherson en Zaporizja te ontvluchten, om te voorkomen dat ze tijdens het tegenoffensief in de vuurlinie terechtkomen.

“Ze willen een tweede front creëren,” zegt defensie-expert Dick Zandee van Instituut Clingendael. “Het is lang relatief stil geweest van de Oekraïense kant, ze hebben vooral moeten incasseren in de Donbas. Door in Cherson aan te vallen zullen de Russen, die al met grote personeelsproblemen kampen, hun troepen moeten spreiden, waardoor ze slagkracht in de Donbas verliezen.”

Nieuwe verdedigingslijn

De afgelopen weken wint Rusland langzaam maar zeker terrein in de oostelijke Donbasregio. Het zou voor de Oekraïners niet alleen goed zijn voor het moreel, maar ook vanuit militair-strategisch oogpunt een enorme overwinning zijn als ze Cherson terug weten te winnen en de Russen tot achter de Dnjeprrivier weten terug te drijven. Dat geeft Oekraïne een sterkere verdedigingslijn voor een mogelijk nieuw Russisch offensief en eventueel zelfs een goed beginpunt om verder op te stomen en de Russen geheel uit Oekraïne te verdrijven, wat nog altijd het doel is van de regering in Kiev.

Of Oekraïne daar voldoende slagkracht voor heeft, betwijfelt Zandee. De Russen uit Cherson wegjagen zal misschien nog wel lukken, denkt hij, maar ze uit het land verdrijven lijkt uitgesloten – zelfs met de geavanceerde Himars waarover Oekraïne nu beschikt. “Die zijn fantastisch om munitiedepots aan te pakken. Ze maken zeker een verschil in de verdediging van de Oekraïners, maar met artillerie bezet je geen gebied. Daar heb je veel slagkracht en troepen voor nodig en ik denk niet dat Oekraïne daarover beschikt. Tenzij het Russische offensief helemaal in elkaar zakt, maar niets duidt erop dat ze zullen opgeven.”

‘Iran levert Rusland gevechtsdrones’ Iran is van plan honderden drones, die kunnen worden bewapend, te leveren aan Rusland, aldus Jake Sullivan, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur. Het zou onder meer gaan om kamikazedrones die Oekraïense eenheden kunnen doden. De Iraanse leveringen wijzen er volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur op dat het Russische wapenarsenaal flink wordt geraakt door de aanhoudende bombardementen in Oekraïne. Of er al Iraanse drones zijn geleverd aan Rusland, is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel meent Washington over informatie te beschikken waaruit blijkt dat Iran deze maand nog dronetrainingen heeft gepland voor Russische troepen. Moskou en Teheran zwijgen in alle toonaarden over de bewering. Drones spelen een belangrijke rol in de oorlog in Oekraïne. Beide kanten zetten de onbemande vliegtuigen in, bijvoorbeeld om raketten van een afstand af te schieten of om kleine bommen op doelwitten te laten vallen. Oekraïne krijgt drones van onder meer Turkije en de VS.