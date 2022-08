Oekraïne houdt de adem in aanloop naar onafhankelijkheidsdag in

Kiev, afgelopen zaterdag. In de Oekraïense hoofdstad zijn verwoeste Russische militaire voertuigen tentoongesteld, in aanloop naar de Oekraïense onafhankelijkheidsdag. Beeld AP

Oekraïne houdt gespannen de adem in. Het land viert woensdag de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie, die 31 jaar geleden, op 24 augustus 1991, door het Oekraïense parlement werd uitgeroepen. Woensdag is het ook precies een half jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel, met als doel die onafhankelijkheid teniet te doen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zijn ingezetenen gewaarschuwd dat ze zich moeten voorbereiden op ‘extra gruwelijke aanvallen’ van Russische zijde in aanloop naar en tijdens deze onafhankelijkheidsdag.

Over wat die aanvallen zouden kunnen zijn, liet hij niets los. Niet openlijk althans, want Zelenski heeft naar eigen zeggen wel met de Franse president Macron, de Turkse president Erdogan en VN-secretaris-generaal Guterres doorgenomen wat Rusland van plan zou kunnen zijn.

Al dagen wordt gespeculeerd over een al dan niet bewust veroorzaakte ramp bij de door Russen bezette kerncentrale bij Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa. Dat zou gigantische gevolgen hebben voor Oekraïne en de rest van Europa.

Bombardementen in Kiev

Ook wordt sterk rekening gehouden met nieuwe, zware bombardementen op Kiev. Inwoners van de Oekraïense hoofdstad mogen vanaf maandag tot en met donderdag niet in grote groepen bijeenkomen vanwege de kans op raketaanvallen.

“Zulke langeafstandsaanvallen op een feestdag zouden vooral een sterk publicitair karakter hebben," zegt Dick Zandee, defensie-expert aan Instituut Clingendael. “Met zulke aanvallen kunnen de Russen laten zien: wij zijn hiertoe nog altijd in staat. Maar militair-strategisch zal het weinig van betekenis zijn. Beide kanten weten aan het front al weken geen significante doorbraak te forceren.”

De ‘parade’ in Kiev zal voor het gezag in Moskou dit jaar nog moeilijker te verstouwen zijn dan voorgaande jaren. Omdat Zelenski geen militaire voertuigen en troepen wil missen aan het front, rijden woensdag geen Oekraïense tanks door de straten van Kiev, maar staan er tientallen aan gort geschoten Russische tanks en voertuigen opgesteld.

Als Rusland zou willen, kán het deze parade of gebouwen in het hart van Kiev zo bestoken. De raketsystemen van de Russische vloot in de Zwarte Zee en die in Belarus kunnen de Oekraïense hoofdstad zo bereiken.

Bakermat Russische cultuur

Vooralsnog hebben hebben de Russen echter grotendeels afgezien van aanvallen op het historische centrum van Kiev, volgens analisten vermoedelijk vanwege de historische waarde van de Oekraïense hoofdstad voor Vladimir Poetin. De Russische president ziet Kiev als de bakermat van de Russische cultuur. De ‘speciale operatie’, zoals de oorlog in Oekraïne in Rusland moet worden genoemd, is in zijn narratief bedoeld om Oekraïne van ‘nazi’s’ te bevrijden, niet om dat (te opzichtig) te verwoesten.

Vanuit ultranationalistische kringen in Rusland wordt echter geregeld aangedrongen op nog meedogenlozere oorlogsvoering in Oekraïne. Zulke oproepen kwamen er al na de reeks explosies in de door de Russen bezette Krim afgelopen weken en in de Russische stad Belograd, en ook na de aanslag op de dochter van Poetinbondgenoot Aleksandr Doegin dit weekend (zie kader) roepen Russische commentatoren op Oekraïense commandocentra in Kiev te vernietigen.

Zandee: “Het is niet de eerste keer dat door ultranationalisten wordt aangedrongen op hardere aanpak tegen Oekraïne. Ik heb niet het idee dat het Kremlin zich daardoor, tot nu toe, veel heeft laten beïnvloeden.”