Oekraïne: EU houdt top op 3 februari in Kiev

Oekraïne en de Europese Unie spreken op 3 februari in Kiev over financiële en militaire steun, heeft het bureau van president Zelenski bekendgemaakt. Het Oekraïense staatshoofd heeft de details over de top telefonisch besproken met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.