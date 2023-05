Oekraïne doorbreekt twee Russische linies in Bachmoet: ‘Symbolisch én militair van belang’

Voor het eerst in maanden heeft Oekraïne serieuze winst geboekt bij de stad Bachmoet. Op twee plaatsen zijn stukken land heroverd op de Russen, enkele vierkante kilometers in totaal. Geen enorm gebied, maar toch een slag van symbolisch én militair belang, zegt voormalig commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif.

‘We voeren daar effectieve tegenaanvallen uit,’ meldde commandant Oleksandr Syrsky van de Oekraïense grondtroepen woensdagavond op Telegram. De Kruif is voorzichtig met overnemen van uitspraken van een van de strijdende partijen, maar ook hij ziet op basis van onder meer het Institute for the Study of War (ISW) dat er twee serieuze gaten zijn geslagen in de Russische verdediging. “Voor zover ik kan zien, is er voor het eerst een gecoördineerde actie uitgevoerd. Dat is nieuw in de slag om Bachmoet.”

De slag bij Bachmoet is veruit de bloedigste van de oorlog, en duurt al maanden. Langzaamaan veroverde Rusland bijna de hele stad, op een stukje in het westen na. Dat ging straat voor straat, huis voor huis. Dat er dit keer in één klap een groter gebied is veroverd – volgens de leider van het Azovbataljon meer dan 6 vierkante kilometer – maakt de Oekraïense winst dan ook bijzonder.

De twee blauwe gebieden heeft het Oekraïense leger terugveroverd op de Russen. Beeld ISW

Ruzie tussen Wagner en Defensie

Russische oorlogsbloggers suggereren dat miscommunicatie tussen leden van de Wagnergroep en Russische militairen de verdediging heeft verzwakt. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin beschuldigde reguliere soldaten van het Russisch leger ervan hun posities te zijn ontvlucht. Of dat klopt, valt moeilijk te verifiëren. Het Russische ministerie van Defensie ontkent de Oekraïense opmars en zegt dat het in het westen van de stad zelf nog altijd oprukt .

“Voor zover ik het kan zien, zijn vooral Russische militairen aangevallen,” zegt De Kruif. Wagnertroepen, die vorige week nog dreigden te vertrekken omdat ze te weinig munitie kregen, lijken hun positie te behouden. “Maar feit is dat er niet één verenigde stem klinkt vanuit het Kremlin. Het gevecht in Bachmoet is een indicatie dat dat tot ineffectiviteit leidt. Eenheid van inspanning is cruciaal. Het is zeer de vraag of hier bij de Russen sprake van is.”

Duidelijk is wel dat de Oekraïense aanval al enige dagen werd voorbereid. Dat kan niet anders, zegt De Kruif. Het is dan ook niet alleen symbolisch, maar ook militair gezien een belangrijke slag. Door de twee doorbraken wordt de ‘tang’ waarmee Rusland de Oekraïners probeert in te sluiten kleiner.

Lenteoffensief nog niet begonnen

De oud-commandant waarschuwt dat het kleine offensief in Bachmoet niet moet worden gezien als het startpunt van het langverwachte lenteoffensief. President Zelensky meldde donderdagochtend in een interview nog dat hij wacht met een grootschalige tegenaanval, omdat hij nog niet al het benodigde westerse materieel heeft ontvangen. Met name aan pantservoertuigen is volgens hem gebrek. Wat ook niet meezit: het weer in Oost-Oekraïne. De grond is te drassig voor zware voertuigen.

De Kruif verwacht die grote tegenaanval in mei of juni. “Veel later kan niet, anders zit je tijdens de naweeën van het offensief in oktober weer met de modder.” Maar te vroeg kan ook niet, want Oekraïne moet er zeker van zijn dat aanvoerlijnen op orde zijn, net als de integratie van het nieuwe westerse wapentuig. “Ik denk dat ze niet per se meer materiaal nodig hebben, maar vooral moeten zorgen dat ze voldoende reserveonderdelen hebben,” zegt De Kruif. “Rupsbanden en granaten. En mensen die ermee kunnen omgaan.” Wat dat laatste betreft zit het goed, aldus Zelensky bij de BBC: door de Navo getrainde gevechtsbrigades zijn klaar voor de strijd.

Waarschuwing van Prigozjin

Tot het zover is, ligt de focus op Bachmoet. De stad waar volgens Amerikaanse berekeningen al zeker 20.000 Russische militairen zijn gesneuveld. Wagnerleider Prigozjin waarschuwde in eigen land dat Oekraïne verder kan doorstoten, aangezien het Russische leger – volgens Prigozjin dus, die al maanden in de clinch ligt met het ministerie van Defensie – niet in staat is om de Oekraïners tegen te houden. Zelfs Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov erkende in een tv-interview dat de 'militaire operatie’ moeilijk verloopt.

Toch waarschuwt De Kruif voor al te hoge verwachtingen over het Bachmoetoffensief. “Vergis je niet: op elke aanval volgt weer een tegenaanval.”