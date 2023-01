‘Oekraïne deelt Rusland zware klap uit: raakt Russisch hoofdkwartier in Donbas’

Oekraïense militairen in de Donbasregio. Beeld REUTERS

Oekraïense en Russische militaire bloggers spreken van zeer veel slachtoffers. De Russische oud-militair en politicus Igor Girkin (in Nederland bij verstek veroordeeld wegens zijn aandeel in het neerstorten van de MH17 en ook bekend onder de naam Strelkov) meldt dat er nog honderden slachtoffers onder het puin liggen. Rusland heeft groot materieel ingezet bij het reddingswerk. Volgens Girkin diende het gebouw ook als arsenaal en garage voor legervoertuigen.

Hoe groot de slag is die het Oekraïense leger de Russische bezetters heeft toegebracht, is door onafhankelijke bronnen niet te verifiëren. Een indicatie dat het om een serieus verlies voor de Russen gaat, is dat de zeer nationalistische tv-presentator Vladimir Solovjov op Telegram meldt dat ‘de verliezen aanzienlijk zijn’. Volgens hem waren de Oekraïense claims wel overdreven. ‘Het dodental komt niet eens in de buurt van de vierhonderd,’ stelt hij, verwijzend naar het nummer dat Kiev noemt.

Amerikaanse Himars

De pro-Russische autoriteiten in Donetsk erkennen dat er slachtoffers zijn gevallen bij de school, maar blijven vooralsnog vaag over aantallen. Daniil Bessonov, een pro-Russische bestuurder in de bezette delen van Donetsk, meldde op Telegram dat een raket de ‘vakschool’ van Makiivka twee minuten na middernacht trof. ‘De school is een enorme klap toegebracht door de Amerikaanse Himars. Er waren doden en gewonden, het exacte aantal is nog onbekend.’

Oekraïense bronnen spreken van een enorme slag voor de Russen: naast de vierhonderd dode soldaten zouden er ook driehonderd gewonden zijn gevallen. De door Rusland geïnstalleerde regering van Donetsk meldde dat er minstens 25 raketten op de regio waren afgevuurd. Het Russische staatspersbureau Tass spreekt van ‘ten minste 15 gewonden’. Uren na de aanval in Makiivka kwam Kiev onder vuur te liggen, wat ook wijst op een Russische vergelding voor een zware tegenslag.