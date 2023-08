Oekraïne claimt herovering van het dorpje Robotyne. Hoe belangrijk is dat?

Oekraïne claimt de herovering van het dorpje Robotyne, in het zuiden van het land. Het is een opsteker voor het tegenoffensief van Kyiv, in een strijd die verre van soepel verloopt.

Een klein deukje in het zuidelijk front, zo kan de Oekraïense (veronderstelde) bevrijding van Robotyne in de zuidelijke regio Zaporizja het best worden omschreven. Maandagochtend meldde de Oekraïense onderminister van Defensie, Hanna Maliar, dat het dorpje is bevrijd. De claim is vooralsnog niet onafhankelijk bevestigd en ook vanuit Moskou kwam er maandagochtend geen bericht over naar buiten.

De herovering van Robotnye zou hoe dan ook een opsteker zijn voor Kyiv, in het tegenoffensief dat het Oekraïense leger begin juni begon. Het plaatsje ligt op tien kilometer afstand van het frontstadje Orichiv op de weg richting Tokmak, een wegen- en spoorknooppunt dat door Moskou wordt bezet en dat als springplank dient voor de grotere en strategische stad Melitopol, de toegangspoort tot de Zee van Azov. Volgens onderminister Maliar rukken de Oekraïense troepen inmiddels op richting het zuidoosten, ondanks ‘hevige weerstand’ van de Russische strijdkrachten.

Mocht het de Oekraïense strijdkrachten lukken verder naar het zuiden door te stoten richting de Zee van Azov, dan zou dat een enorm militair succes zijn. Het Oekraïense tegenoffensief in het zuiden van het land heeft voornamelijk als doel de Russische troepen daar te splitsen. Als Oekraïne erin slaagt een gat in de Russische verdedigingslinies te slaan richting de kust, dan betekent dit dat de Russen daar geen ononderbroken toegang over land meer hebben.

Dreiging richting de Krim

In zo’n geval heeft de bezettingsmacht onder meer geen vrije doorgang meer vanaf de bezette Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol naar het in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim. Een dergelijke militaire vordering zou de bevoorrading van Melitopol en de Krim in gevaar brengen. Kyiv probeert het schiereiland al langer te isoleren, onder meer door de Krimbrug, die het Russische vasteland met de bezette regio verbindt, met regelmaat onder vuur te nemen.

Maar de Oekraïners zijn nog lang niet bij de kust. Op satellietbeelden is te zien dat de militairen om Tokmak te bereiken – dat nog geen dertig kilometer van Robotyne vandaan ligt – eerst nog een gat moeten slaan in twee Russische verdedigingslinies bestaande uit onder meer loopgraven, mijnenvelden en antitankblokkades. Het lijkt onwaarschijnlijk dat het Oekraïense leger daar gemakkelijk door zal kunnen komen.

Bovendien verliep de bevrijding van Robotyne niet zonder slag of stoot. Onderweg heeft het Oekraïense leger zware materiële en personele verliezen geleden, terwijl het slechts een paar kilometer aan terreinwinst wist te boeken. Wel is de veronderstelde bevrijding van Robotyne een opsteker voor het moreel van de Oekraïense troepen. Het was immers alweer twee weken geleden dat Kyiv een succes te melden had, toen het leger het eveneens zuidelijke stadje Oerozjajne had bevrijd.

Russische elitetroepen

Intussen gaan ook de gevechten aan het oostelijke front in alle hevigheid door. Daar verloopt het Oekraïense tegenoffensief een stuk stroever dan gehoopt, mede doordat het leger van Kyiv er te maken heeft met uitgestrekte velden vol Russische landmijnen met daarachter een gebied vol kilometerslange loopgraven. Volgens onderminister Maliar is het Russische verzet in het Oosten zo hevig doordat Moskou nieuwe militairen ernaartoe stuurt – ook elitetroepen – en massaal hergroepeert.

Desalniettemin slaagden de Oekraïense strijdkrachten erin ook in het Oosten terreinwinst te boeken. Volgens Maliar rukt het leger inmiddels verder op ten zuiden van Bachmoet, het Oost-Oekraïense stadje dat na een maanden durende uitputtingsslag in mei in handen van Moskou is gevallen.

Maandag stelde Maliar dat Oekraïense troepen de afgelopen week zeker één vierkante kilometer rondom Bachmoet wisten te bevrijden, waardoor de Russische bezettingsmacht in het gebied steeds verder in het nauw komt. Maar ook in het Oosten blijft het voor een Kyiv een kwestie van twee stappen vooruit en één achteruit.