Oekraïense president Zelenski: ‘ik ben niet onder druk gezet’

Volodimir Zelenski tijdens de VN-top in New York. Beeld EPA

“We hadden denk ik een goed telefoontje. Het was normaal. We spraken over veel dingen,” zei Zelenski. Volgens hem heeft Trump ook geen druk op hem uitgeoefend. “Ik denk, en je leest het, dat niemand me onder druk heeft gezet,” aldus de Oekraïense president.

Onderzoek naar Joe Biden

De ontmoeting tussen Zelenski en Trump lag onder een vergrootglas, omdat de Amerikaanse president een afzettingsprocedure boven het hoofd hangt vanwege het gesprek dat hij met Zelenski voerde over een onderzoek naar Trumps rivaal Joe Biden. Het transcript van dat telefoontje is eerder op woensdag door het Witte Huis vrijgegeven.

Trump begon de ontmoeting luchtig en zei dat Zelenski ‘beroemder’ was dan hij. Hij prees zijn Oekraïense ambtgenoot voor zijn standvastigheid. Ook Zelenski grapte dat het beter was om elkaar voor de camera’s te ontmoeten dan elkaar te spreken via de telefoon.