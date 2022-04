‘Oekraïense helikopters bombarderen voor het eerst oliedepot in Rusland’

Het zou Oekraïense gevechtshelikopters gelukt zijn de Russische luchtverdediging te omzeilen. De gouverneur van de regio, Vjatsjeslav Gladkov, heeft de aanval bevestigd en geeft aan dat die van Oekraïense kant kwam. Hij meldt dat twee Oekraïense helikopters voor de aanval vlak boven de grond vlogen. Het is moeilijk te zeggen of dat klopt, omdat Oekraïne en Rusland met de Mi-24 hetzelfde type helikopter gebruiken.

Raketten

Belgorod ligt dicht bij de grens met Oekraïne, op ongeveer 40 kilometer, en ten noorden van Charkov, de op een na grootste stad van Oekraïne. Eerder zou een ander oliedepot in Belgorod zijn beschoten met Oekraïense Tochka-raketten. Oekraïne heeft de aanval (nog) niet opgeëist.

Naar verluidt is de beschieting een reactie op eerdere Russische raketaanvallen op oliedepots in Oekraïne. Op beelden van beveiligingscamera’s, vrijgegeven door het Russische staatsmediakanaal Ria Novosti, is te zien dat verschillende raketten op het depot worden afgevuurd en explosies veroorzaken. Volgens een Russische brandweerman stonden acht olietanks in brand en zou het vuur kunnen overslaan naar nog eens acht tanks.

Beelden van het brandende complex in Belgorod. Beeld AFP

“Eén salvo, en nog één, oei... zie je hoeveel,” zegt een vrouw in de video van de aanval. Er zouden volgens Russische media twee gewonden zijn gevallen bij de aanval.

Het zou gaan om de eerste bekende aanval op Russische bodem sinds de begindagen van de oorlog, toen Oekraïne een luchthaven in Rostov aan de Don aanviel.

Opmerkelijk is de inzet van Oekraïense aanvalshelikopters, als die inderdaad wordt bevestigd. De vraag was hoeveel er daarvan nog over zouden zijn na de luchtaanvallen van Rusland op vliegvelden en hangars in het begin van de oorlog. Voor de Russische invasie had Oekraïne een dertigtal Mi-24-aanvalshelikopters.

Grondgebied heroverd

Oekraïense troepen hebben de afgelopen dagen grondgebied heroverd op de Russische troepen. Moskou heeft gezegd dat het zijn oorlogsinspanningen verlegt naar het oosten van Oekraïne. De helikopteraanval zou daarmee verband houden: Oekraïne wil aanvoerlijnen van Rusland afsnijden voor het verwachte volgende offensief.