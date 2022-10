Oekraïens tegenoffensief: Russen bezorgd om verlies ‘hoofdprijs’ Cherson

De Russische opperbevelhebber Sergej Soerovikin op de staatstelevisie. Beeld ANP/EPA

Oekraïne zou de belangrijke zuidelijke stad nog dit jaar kunnen bevrijden, denken veel Westerse militaire analisten. Dat zou een grote klap zijn voor de plannen van Vladimir Poetin, die de strategisch belangrijke havenstad én de regio Cherson al had geannexeerd na de verovering in maart. De inname van Cherson zou tegelijk een enorme opsteker zijn voor het Oekraïense leger.

Russische bloggers melden dat de laatste dagen dat het Oekraïense offensief heftiger wordt en dat verschillende Oekraïense aanvallen zijn afgeslagen. Bronnen in Kiev melden dat de opmars gestaag vordert en dat er gisteren opnieuw twee Russische wapendepots zijn vernietigd. Zo’n tachtig Russische soldaten zouden alleen al deze week zijn gesneuveld. Een extra probleem voor de hier steeds meer in het nauw gedreven Russische troepen is dat vluchtroutes over de rivier Dnjepr beperkt zijn door opgeblazen of zwaar beschadigde bruggen en dat het door de recente schade aan de Krimbrug nog steeds moeilijk is Cherson vanaf het geannexeerde schiereiland te bevoorraden.

Uitgerekend Soerovikin, de generaal die tijdens de oorlog in Syrië half Aleppo in puin liet schieten, beklaagde zich er op televisie over dat de Oekraïners de infrastructuur van Cherson op de korrel nemen. “De situatie in dit gebied is moeilijk. De vijand valt opzettelijk infrastructuur en woongebouwen aan.”

Volgens Russische legerbronnen zouden de Oekraïners ook de Nova Kachovka-dam opnieuw beschieten, 60 kilometer stroomopwaarts. Als deze dam breekt, kan een behoorlijk gebied onder water komen te staan en verliest Cherson ook een belangrijke stroomleverancier door de elektriciteitscentrale bij de dam. De pro-Russische burgemeester van de stad, Volodimir Saldo, meldt dat burgers uit Cherson (maar ook van elders op de westelijke rechteroever van de Dnjepr) worden geëvacueerd vanwege het ophanden zijnde offensief van de Oekraïners.

Succes

Cherson was voor Poetin het grootste succes van zijn invasie. De stad aan de monding van de Dnjepr werd begin maart zonder al te veel tegenstand al veroverd door Russische troepen. Er was toen wel een dappere demonstratie van bewoners die wilden dat de bezetters weggingen. Maar al snel werd de stad gerussificeerd en werden pro-Russische bestuurders aangesteld.

Deze zomer begonnen de Oekraïners met moderne Westerse wapens een groot tegenoffensief in het zuiden en inmiddels is daar zoveel terrein in de buurt bevrijd dat de stad zelf binnen het bereik is gekomen van Oekraïense artillerie. Die richt zich op de infrastructuur maar raakt ook woonwijken. Kirill Stremoesov, de door Rusland geïnstalleerde plaatsvervangend beheerder van de regio Cherson, zegt in een bericht op Telegram dat ‘in de zeer nabije toekomst de strijd om Cherson zal beginnen’. De burgerbevolking wordt geadviseerd het gebied ‘indien mogelijk te verlaten om zichzelf niet aan onnodige risico’s bloot te stellen’, voegt Stremoesov toe.

Russische bloggers bevestigden eerder al berichten dat burgers uit de stad worden geëvacueerd naar Rusland, deels ook om bijltjesdag te ontlopen, want er is veel haat tegen bestuurders die vanuit Moskou werden aangesteld. Ook circuleren er in de sociale media berichten over gedwongen evacuaties van mensen die helemaal niet naar Rusland willen. De Russische vicepremier Marat Choesnoellin meldde gisteren dat aan Oekraïense burgers in Cherson ook al ‘huisvestingsvouchers’ zijn uitgedeeld bij wijze van compensatie als ze Cherson verlaten ‘om in Rusland te gaan wonen, werken en kopen’.