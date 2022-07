Oekraïens offensief bij Cherson begonnen: 7 burgerdoden in bezette regio

Russische militairen patrouilleren in Nova Kachovka, bij de rivier de Dnjepr. Beeld AP

Volgens de plaatselijke autoriteiten in het door Rusland bezette gebied zijn honderden woningen, een ziekenhuis en een opslagplaats met salpeterzuur getroffen. De Oekraïners zouden op Nova Kachovka hebben geschoten met een Amerikaans mobiel raketsysteem van het type M142-HIMARS. Volgens het militaire bestuur van de stad kan het aantal slachtoffers nog oplopen. Het was niet direct mogelijk om het aantal burgerslachtoffers onafhankelijk te verifiëren.

Oekraïne is naar eigen zeggen een tegenoffensief begonnen in de zuidelijke regio Cherson. Een belangrijk doelwit is nu de stad Nova Kachovka op de zuidelijke oever van de rivier de Dnjepr. Aan het begin van de Russische aanval op Oekraïne in februari werd het gebied ten zuiden van de Dnjepr snel ingenomen door Russische troepen die vanuit de Krim aanvielen.

De stad Cherson op de noordelijke oever van de Dnjepr viel daarbij ook in Russische handen. Rusland en de pro-Russische Oekraïense bondgenoten proberen de regio te ‘russificeren’, onder meer met een nieuwe pro-Russische leiding, de Russische munteenheid, Russische media en het aanbieden van Russische paspoorten.

Nieuw Russisch militair offensief

Intussen maakt het Oekraïense leger zich op voor een nieuw Russisch militair offensief op strategische steden in de oostelijke regio van Donbas. ‘Er zijn tekenen dat vijandelijke eenheden zich voorbereiden om de gevechtsoperaties in de richting van Kramatorsk en Bachmoet te intensiveren’, waarschuwt de Oekraïense generale staf. Kramatorsk, het administratieve centrum van Donbas dat nog steeds onder Oekraïense controle staat, en buurstad Slovjansk, worden beschouwd als de volgende doelen van het Russische leger, noodzakelijk voor de totale verovering van Donbas.

Bomschade in Droezjkivka, een industrïle stad even zuidelijk van Kramatorsk. Beeld AFP

Dit industriegebied wordt sinds 2014 al gedeeltelijk gecontroleerd door separatisten, gesteund door Moskou, sinds de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim.

Dinsdag wordt in Moskou de ambassade van de ‘onafhankelijke’ volksrepubliek Donetsk geopend, in aanwezigheid van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Negen mensen levend uit puin

Het dodental van de beschieting van zondag op een flatgebouw in Chassiv Yar, in de regio Donetsk, is opgelopen tot 33, onder wie een kind, zei de Oekraïense hulpdienst maandagavond. Negen mensen zijn levend uit het puin gehaald. De reddingsoperaties worden dinsdag voortgezet.

De woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, Igor Konasjenkov, verzekerde van zijn kant dat ‘meer dan 300’ Oekraïense strijders waren omgekomen in de buurt van het flatgebouw, zonder nadere informatie te geven. Russische vliegtuigen hebben maandag ook vier raketten afgevuurd op de regio Odessa, een havenstad aan de Zwarte Zee. Volgens het Zuidelijk Operationeel Commando troffen de raketten de haveninfrastructuur, een huis en landbouwgrond. Er vielen geen slachtoffers.

Volgens Serhej Chlan, een adviseur van het hoofd van het militaire bestuur dat loyaal is aan de Oekraïense regering in de regio Cherson (zuiden), werden vannacht een Russisch militair commandocentrum, radars en luchtverdedigingssystemen getroffen door het Oekraïense leger in Tavryisk, ongeveer zestig kilometer ten oosten van Cherson.