Oekraïens energienetwerk staat op omvallen: ‘Deze winter is een kwestie van overleven’

Een oplaadstation in Cherson. Beeld Chris McGrath/Getty Images

Oekraïners die hun huizen niet kunnen verwarmen of tijdelijk geen elektriciteit hebben, kunnen sinds kort gebruikmaken van verwarmde centrale locaties. Volgens de regering in Kiev zijn tot nu toe in het hele land 3500 punten opgezet waar mensen samenkomen om op te warmen, water te tappen of om hun telefoon op te laden.

Op een online kaart zijn de locaties te vinden. Het gaat voornamelijk om scholen, treinstations en kantoren. De gebouwen zijn voorzien van generatoren die voor warmte en elektriciteit zorgen. Op sociale media is te zien dat veel inwoners dankbaar gebruikmaken van de voorzieningen.

Of het genoeg is om miljoenen Oekraïners de winter door te helpen, is de vraag. Ook na de aanval van woensdag, waarbij Rusland 67 kruisraketten en 10 drones inzette om voornamelijk energiecentrales te raken, doet Oekraïne er alles aan om de voorzieningen zo snel mogelijk te herstellen.

Maar door de intensiteit wordt dat steeds lastiger. Alle thermische en waterkrachtcentrales zijn inmiddels beschadigd. Tot grote frustratie van energiebedrijf Ukrenergo dat laat weten dat meerdere complexen die net zijn gerepareerd, opnieuw zijn geraakt.

Vriespunt

Een groot deel van de inwoners van de Oekraïense hoofdstad Kiev zat donderdag nog zonder elektriciteit. Dat schreef burgemeester Vitali Klitsjko op zijn Telegramkanaal. De schade aan de watervoorzieningen is inmiddels hersteld. Herstel van de elektriciteit zal langer duren, omdat dit afhankelijk is van schade elders in het land. “Miljoenen inwoners brachten de nacht door in temperaturen rond het vriespunt,” aldus Klitsjko.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich grote zorgen over het lot van miljoenen Oekraïners. “Ik kan er kort en krachtig over zijn: deze winter is een kwestie van overleven. De komende maanden kunnen door de kou levensbedreigend zijn voor veel inwoners,” aldus Hans Henri Kluge, directeur Europa van de WHO.

De temperatuur is in een groot deel van het land gedaald tot onder het vriespunt en zeker in januari en februari kan het kwik dalen tot wel min 30. De WHO verwacht dat 2 tot 3 miljoen Oekraïners (opnieuw) zullen vluchten op zoek naar verwarming en veiligheid.

Het Westen destabiliseren

Rusland lijkt het blijvend te hebben voorzien op de energievoorziening. Om het moreel van de inwoners te breken, of – zoals de WHO vreest – een massale vluchtelingenstroom richting Europa op gang te helpen en zo het Westen te destabiliseren.

Het lijkt erop dat de Russen hun energiedoelwitten hebben uitgebreid naar de gasvoorziening. De baas van het Oekraïense gasbedrijf Naftogaz zei in een gesprek met Oekraïense media dat deze week tien productiefaciliteiten voor gas zijn geraakt door raketten. “Natuurlijk doen we ons best om de boel te herstellen, maar dat kost tijd en materiaal. Tijd die we eigenlijk niet hebben, want de winter is al in volle gang,” aldus Oleksi Chernishov namens Naftogaz.

De Russische regering laat via woordvoerder Peskov weten dat de Oekraïense leiders een einde kunnen maken aan het lijden van de bevolking door tegemoet te komen aan de eisen van Moskou.

Internationale hulp

Het land krijgt intussen steeds meer hulp uit het buitenland om de winter door te komen. Het Europees Parlement heeft een campagne gelanceerd om generatoren en transformatoren aan Oekraïne te doneren. Het Parlement roept steden, dorpen en regio’s in de EU op om aan de hulpactie mee te doen.

“De EU heeft zich solidair met de Oekraïners getoond op humanitair, militair en financieel gebied. Deze winter hebben ze praktische hulp nodig,” aldus EP-voorzitter Roberta Metsola.

Ook vanuit ons land komt er hulp op gang om de Oekraïners niet in de kou te laten zitten. Meerdere particuliere organisaties brengen generatoren en waterfilters naar het land. Hulporganisatie LifeLine Ukraine, opgericht door de Nederlandse ondernemer Jeroen Ketting, vraagt Nederlanders via de site lifeline-ukraine.org één maand energiecompensatie te doneren voor de aankoop van kachels voor Oekraïense gezinnen.

“Met het bedrag van 190 euro kan één kachel worden gekocht waarmee ze hout of kolen kunnen stoken. We hebben er inmiddels 45 aangekocht in Oekraïne zelf, die brengen we volgende week naar het oosten van het land,” zegt Ketting die al jaren in Moskou woont.

De ondernemer is niet bang dat de Russische autoriteiten hem een voet dwars zetten. “Ik denk dat ze wat anders aan hun hoofd hebben, alhoewel je het hier nooit helemaal zeker weet. Ik vertrek binnenkort in ieder geval weer naar Oekraïne.” Hij hoopt minstens duizend gezinnen te kunnen helpen met een kachel.

Moldavië heeft weer stroom Het Moldavische elektriciteitsbedrijf Moldelectrica heeft donderdag laten weten dat het energienetwerk in het land weer is hersteld. Het kleine buurland van Oekraïne kreeg weer te maken met stroomuitval nadat Russische raketten het netwerk van Oekraïne hadden getroffen. Het land heeft daarom de Russische ambassadeur in de hoofdstad Chisinau ontboden. De voormalige Sovjetrepubliek Moldavië is voor een belangrijk deel afhankelijk van Rusland en Oekraïne voor de energievoorziening.