‘Obermishandelaars’ Praag veroordeeld tot 5,5 en 5 jaar cel

De Praagse ober Mirek van het Polpo restaurant laat een foto zien van zijn verwondingen. Beeld anp

Het hof acht zware mishandeling bewezen. De mannen mogen tien jaar lang Tsjechië niet meer in.

Eerder dit jaar werden de broers door de rechtbank nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en zes jaar voor het toebrengen van zwaar letsel bij de ober en voor ordeverstoring. De rechter besliste ook dat ze de komende tien jaar het land niet meer in mogen. Zowel het OM als de broers gingen in beroep.

Twee weken geleden werd de behandeling van het hoger beroep uitgesteld omdat een van de twee medisch deskundigen niet was verschenen. Vandaag waren beide mannen wel aanwezig.

De keer daarvoor werd de zaak uitgesteld omdat een extra medisch deskundige zijn licht over de zaak moest laten schijnen, omdat beide specialisten het niet eens konden worden. De mannen stonden tijdens de eerste zitting lijnrecht tegenover elkaar over de oorzaak van de verwondingen van de ober. Volgens de deskundige die door de verdediging is aangebracht, kan een deel van het letsel verklaard worden door de val die de ober voorafgaand aan de vechtpartij maakte. De specialist van de aanklager sluit dat uit.

Vrijgezellenfeest

De broers waren vorig jaar april met een groep van in totaal zeven vrienden in de Tsjechische hoofdstad om het vrijgezellenfeest van een van de mannen te vieren. Twee vrienden kregen ruzie met het personeel van een restaurant omdat ze op het terras zelf meegenomen bier dronken. Die ruzie liep uit de hand. De toegesnelde ober Miroslav Vitek werd zo zwaar afgetuigd dat hij onder meer een gebroken oogkas, een gebroken kaak en een verbrijzelde enkel opliep.