Obama is ongewoon kritisch op Trump tijdens Democratische conventie

Barack Obama tijdens zijn speech. Beeld EPA

Obama zei ook dat het beleid van Trump miljoenen hun baan heeft gekost en een bedreiging is voor de democratie in binnen- en buitenland. Het is Obama's felste kritiek op zijn opvolger in de drieënhalf jaar dat Trump in het Witte Huis zit.

“Hij heeft geen enkele belangstelling getoond om zich in te spannen, geen interesse in het vinden van compromissen, geen interesse om de enorme macht van zijn ambt te gebruiken om iemand anders dan zichzelf en zijn vrienden te helpen", zei Obama onder meer. “Donald Trump is niet beter geworden in zijn baan omdat hij dat niet kan.”

Daarmee verkondigde de oud-president ongeveer dezelfde boodschap als zijn echtgenote Michelle, die enkele dagen geleden de slottoespraak hield op de eerste dag van de conventie: “Het groeit hem boven het hoofd. Telkens als we naar dit Witte Huis kijken voor een beetje leiderschap of troost of enige schijn van standvastigheid, krijgen we in plaats daarvan chaos, verdeeldheid en een totaal en volkomen gebrek aan empathie”, aldus de voormalige first lady.

De oud-president prees ook zijn oud-vicepresident en presidentskandidaat Joe Biden aan en verwees daarbij ook naar het verlies van de echtgenote en dochter van Biden in 1972, en de dood van zoon Beau in 2015. “Twaalf jaar geleden, toen ik op zoek ging naar een vicepresident, wist ik niet dat ik uiteindelijk een broer zou vinden. Joe en ik komen van verschillende plekken en generaties. Maar wat ik snel ging waarderen is zijn weerbaarheid, die is voortgekomen uit te veel strijd, en zijn empathie, die is voortgekomen uit te veel verdriet.”

"I did hope, for the sake of our country, that Donald Trump might show some interest in taking the job seriously … but he never did,” former President Obama said at the #DemConvention. "...Donald Trump hasn’t grown into the job because he can’t." https://t.co/CAJPOieKwz pic.twitter.com/teWfqGtOmn — CNN (@CNN) 20 augustus 2020

Harris accepteert nominatie

De Amerikaanse senator Kamala Harris heeft de nominatie als kandidaat-vicepresident formeel geaccepteerd. Ze is de eerste zwarte vrouw in de geschiedenis van de Verenigde Staten die namens een grote partij kandidaat is voor deze functie.

In de toespraak tot de Democratische conventie zei ze dat de ‘Verenigde Staten een president nodig hebben die alle Amerikanen bij elkaar brengt en het land niet verscheurt zoals de huidige president Donald Trump nu doet.’

“We hebben nu een president die tragedies gebruikt als politiek wapen. Joe Biden zal een president zijn die onze uitdagingen te lijf gaat. De weg die voor ons ligt zal niet gemakkelijk zijn. We kunnen struikelen. Maar ik beloof u dat we moedig en eerlijk zullen handelen. We zullen de waarheid spreken. En we zullen handelen met hetzelfde vertrouwen in u dat we u vragen om in ons te plaatsen. Het gaat niet om Joe en ik, het gaat om ons allemaal”, aldus Harris.

Clinton: laat je stem gelden

Hillary Clinton, die in 2016 verloor van Trump, waarschuwde Amerikanen die een nieuwe koers in het land willen dat zij hun stem niet verloren moeten laten gaan. Clinton verwees in haar toespraak naar het belang van iedere individuele stem.

“Onthoud, Joe en Kamala kunnen drie miljoen stemmen meer krijgen en toch verliezen,” memoreerde Clinton haar verlies van vier jaar geleden. Trump won de verkiezingen toen op het aantal kiesmannen. “Mensen hebben me geregeld gezegd: ‘ik had me niet gerealiseerd dat hij zo gevaarlijk was’, ‘ik zou willen dat we het over konden doen’, of erger ‘ik had moeten gaan stemmen’,” aldus Clinton.