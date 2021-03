Nu snel die vaccins, zegt Europa, anders komt exportverbod AstraZeneca er

In Italië is het leger betrokken bij transport van vaccins. Beeld Getty Images

Blaffen, maar niet bijten, is nu de houding van de EU aangaande een exportverbod van coronavaccins. De 27 regeringsleiders steunen uit voor het voorstel om de vaccins niet meer te sturen aan landen die hun verplichtingen richting Europa niet nakomen. Voorlopig geldt de maatregel vooral als drukmiddel om vaccin te krijgen, vooral uit het Verenigd Koninkrijk. Het verbod echt inzetten hopen de EU-leiders te vermijden. Premier Mark Rutte zei het zo: “Wij denken dat het belangrijk is dit pis­tool ongeladen te laten.”

Leveringsproblemen

De maatregel, die uit de koker kwam van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, is gericht op de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca. De EU beticht die van een voorkeursbehandeling aan de Britten. Aanleiding is dat de EU langer moet wachten op een deel van haar bestelling van coronavaccins, terwijl dergelijke leveringsproblemen zich in het VK niet voordoen en de productie deels op EU-grond­gebied gebeurt. Om te voorkomen dat het exportverbod wordt gebruikt, moet AstraZeneca volgens Von der Leyen over de brug komen en de ‘vertraging inhalen’.

Verdeelsleutel

Tijdens de EU-top, die tot vrijdag duurt, ontstond onenigheid over de verdeling van 10 miljoen ‘te vroeg’ geleverde Pfizervaccins. De EU-leiders waren het eens over voorrang voor lidstaten waarvan het vaccinprogramma achterloopt, zoals Letland en Bulgarije. Maar de gesprekken liepen spaak toen de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz met een veto dreigde over de verdeelsleutel als Oostenrijk – dat voor Europese begrippen snel vaccineert – geen deel van deze vaccins krijgt.

Rutte en zijn collega’s spraken tijdens de top, waarbij de Amerikaanse president Joe Biden ook even zijn gezicht liet zien, waarderend over toenadering door de Turkse president Erdogan. De EU wil weer kijken naar samenwerking en het moderniseren van de douane-unie met Turkije. Tenzij, aldus voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, het land weer terugvalt op provocaties.