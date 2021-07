Nu ook midden en zuiden van Europa getroffen door overstromingen

Nabij Salzburg trok de Kothbach, normaliter een beek, zaterdagavond als een kolkende bruine rivier door de straten van het Oostenrijkse stadje Hallein. Beeld via REUTERS

De beelden doen denken aan die uit Limburg: een lieflijk riviertje dat binnen een mum van tijd verandert in een verwoestende watermassa. De Kothbach, normaliter niet veel meer dan een beek, trok zaterdagavond als een kolkende bruine rivier door de straten van het Oostenrijkse stadje Hallein, in de buurt van Salzburg.

Dat er geen slachtoffers zijn gevallen, is te danken aan een vroege waarschuwing. De bewoners van Hallein was opgedragen binnen te blijven na extreme regenval. Een deel van hen werd later geëvacueerd met zware vrachtwagens en boten.

Geëvacueerd

Ook elders in Oostenrijk kwamen bewoners met de schrik vrij, al is de materiële schade groot. In Salzburg, waar de rivier de Salzach doorheen stroomt, in Kitzbühel en Kufstein werden straten afgesloten en inwoners geëvacueerd.

De hoeveelheid neerslag was dan ook extreem. Tientallen jaren oude recordstanden van rivieren verdwenen binnen de kortste keren uit de boeken. Op sommige plekken in Oostenrijk viel in korte tijd 80 liter water per vierkante meter, vergelijkbaar met de hoeveelheden die de voorbije week voor grote problemen zorgden in West-Europa.

Ook in Duitsland was het raak. Ditmaal niet in het zwaar getroffen westen, maar in het zuiden en oosten. In Beieren werden onder meer Berchtesgaden, Bischofswiesen en Ramsau bedreigd door de rivier de Ache, die een recordhoogte bereikte. Inwoners werden geëvacueerd, zeker twee mensen zijn omgekomen, het is nog niet duidelijk hoe precies. In de Oost-Duitse deelstaat Saksen waren meerdere dorpen tijdelijk niet bereikbaar door omgevallen bomen en overstroomde (spoor)wegen.

‘Angstaanjagend’

Bondskanselier Angela Merkel bracht gisteren een bezoek aan het rampgebied in het westen, waar zeker 160 mensen omkwamen en nog zo’n 150 anderen worden vermist. Merkel ging langs in de steden Schuld en Adenau. “De Duitse taal kent amper woorden om deze verwoesting te beschrijven,” zei ze. Ze noemde de schade ‘angstaanjagend’ en ‘onwerkelijk’ en stelde alvast 300 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp. Later volgen miljarden extra voor de wederopbouw. “Deze prachtige regio moet in volle glorie worden hersteld.”

Ook Italië kreeg dit weekend te maken met noodweer. Zowel in het noorden als het zuiden was de overlast groot. In Zuid-Tirol steeg het waterpeil van de Ahr – niet te verwarren met de gelijknamige rivier in Duitsland die daar veel schade veroorzaakte – tot beangstigende hoogte. En ook Sicilië kampte met overstromingen, vooral in en rond Palermo.