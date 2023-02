Nu Iraanse drones op lijken, denkt China over leveren wapens aan Rusland: ‘Wil het machtigste land ter wereld worden’

Chinese diplomaat Wang Yi en Russische president Vladimir Putin Beeld AFP

Nee, een definitieve beslissing hebben de Chinezen volgens CIA-directeur Bill Burns nog niet genomen, om het Russische leger van wapens te voorzien. Burns gaf in een interview met CBS News ruiterlijk toe dat de Amerikaanse regering probeert de Chinese beslissing te beïnvloeden. “Het zou een riskante en onverstandige gok zijn,” zei de CIA-baas.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken uitte vorige week na een ontmoeting met de belangrijke Chinese diplomaat Wang Yi ook al publiekelijk zijn zorgen over wat China mogelijk van plan is. De Chinezen ontkennen overigens dat ze militair materieel aan Rusland willen leveren. Het land heeft het afgelopen jaar geprobeerd zich neutraal op te stellen in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, tot frustratie van de VS.

Stukmaken van de deal

“De Amerikanen brengen dit naar buiten omdat ze de wereld willen laten zien waar de Chinezen en Russen, volgens hen, mee bezig zijn. Ze hebben in de gaten wat Peking doet en hopen dat het vooraf naar buiten brengen van informatie afschrikt. Op die manier hopen ze de deal tussen de twee landen stuk te maken. De VS denken dat China de wapens stiekem wil leveren,” zegt politicoloog en Amerikadeskundige Raymond Mens.

Op de achtergrond lopen er volgens Mens allerlei lijntjes tussen de drie landen. “De Amerikanen hebben de Russen achter de schermen meerdere malen laten weten wat de gevolgen zijn als Moskou een nucleair wapen inzet. Dan wordt Rusland zelf aangevallen. En als het gaat om China, geeft de regering-Biden zeer duidelijk aan dat het allerminst een slimme zet is om wapens aan Poetin te verkopen. Het leidt tot stevige economische sancties, waarschijnlijk net zo zwaar als het Russische pakket. China staat er economisch gezien niet zo florissant voor, dus dat ligt gevoelig. Een ander gevolg kan zijn dat de Amerikanen meer troepen richting Taiwan sturen, daar zitten ze in Peking ook niet op te wachten,” stelt Mens.

De reden dat de Chinezen volgens de VS overwegen wapens te leveren, kan ermee te maken hebben dat Peking vreest dat Rusland een zware nederlaag lijdt in Oekraïne en dat het Westen straks sterker uit de oorlog komt. Raymond Mens: “China wil het machtigste land ter wereld worden en de VS willen hun nummer 1-positie niet afstaan. Ook bij de oorlog in Oekraïne speelt die geopolitieke strijd een belangrijke rol. Voor de Chinezen is het een slechte zaak als hun ideologische medestander Rusland verliest en vooral ook als Amerika wint. Aan de andere kant weten ze ook dat de economische gevolgen groot zijn als de westerse landen zich van hen afkeren bij militaire steun aan Rusland. Ze moeten wikken en wegen over wat voor hen het beste besluit is.”

Azen op Chinese drones

De Russen zouden vooral azen op Chinese drones, want het leger heeft waarschijnlijk zijn voorraad Iraanse drones opgebruikt. Dat vermoeden analisten van de Britse inlichtingendienst. Sinds ongeveer 15 februari zijn er geen meldingen meer geweest van het gebruik van de onbemande luchtvaartuigen in Oekraïne, stelt het Britse ministerie van Defensie in zijn dagelijkse inlichtingenupdate over de Russische invasie. Tussen eind januari en begin februari had het Oekraïense leger zeker nog 24 kamikazedrones van het type Shahed-136 neergeschoten. Het Britse ministerie zegt in zijn verslag ook dat de Russen op zoek zullen gaan naar nieuwe voorraden.

Officieel stelt China zich dus al een jaar lang neutraal op. Het land kwam afgelopen week zelfs met een vredesplan op de proppen om de strijd in Oekraïne te staken. Dit twaalfpuntenplan stelt volgens deskundigen amper iets voor en is allesbehalve onpartijdig. Peking legt de schuld voor de invasie bij de Navo en de VS en maant het Westen te stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne. Een terugtrekking van Russische troepen komt niet aan bod in het vredesplan.