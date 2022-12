Nu de staat het virus niet meer stopt, zijn de Chinezen ineens op zichzelf aangewezen

Een vrouw laat een PCR-test afnemen in Sjanghai. Stap voor stap wordt de beschermwal in China tegen covid afgebroken. Beeld ANP / EPA

Het zijn de anderen waar winkelier Yang Li (65) zich de meeste zorgen over maakt. “Nu China opengaat, zijn er zoveel mensen die geen discipline hebben en rondrennen terwijl ze positief testen.” Met zijn vrouw is hij in de regen onderweg naar het Ruijin-ziekenhuis waar hij wordt behandeld voor knobbeltjes op zijn longen. “Je weet niet wat het virus met je lichaam doet. Als het is zoals een verkoudheid, dan maak ik me geen zorgen. Maar het ís geen verkoudheid.”

Stap voor stap wordt de beschermwal tegen covid afgebroken. Maandagochtend werd bekend dat de ‘groene pijl’, de app die op basis van gps-gegevens iemands reisgeschiedenis bijhoudt, ermee ophoudt. De nu overbodige testhokjes zijn afgezet met rood-witte linten. En op televisie vertelt hoofdepidemioloog Zhong Nanshan dat omikron niet eng is en 99 procent van de patiënten binnen zeven tot tien dagen volledig herstelt.

Toch is van euforie onder de bevolking geen sprake. In de straten van Peking en Sjanghai is het stil. Wie naar buiten gaat, draagt een mondkapje. De staatsmedia kunnen de Chinezen nog zoveel vertellen, ze vertrouwen het coronavirus voor geen meter.

Staatsmedia bevelen kruidenpillen aan

Volgens Zhong bereikt de besmettingsgolf half januari haar hoogtepunt, en zal het leven over een paar maanden weer normaal zijn. De Chinezen zetten zich schrap. Veel ouderen zijn niet gevaccineerd omdat ze geloven dat de neveneffecten te zwaar zijn, of omdat het in hun medische situatie niet verstandig is. “Ik heb een te hoge bloeddruk om gevaccineerd te worden,” zegt de 63-jarige Chen Wei. “Ik maak me nu zorgen, dus ik ga alleen nog naar buiten om boodschappen te doen, of voor mijn behandeling in het ziekenhuis.”

Het aantal besmettingen gaat volgens officiële tellingen rap omlaag, maar dat komt omdat er nauwelijks meer getest wordt. Tot een paar dagen geleden was de kans om covid te krijgen in China nog kleiner dan de kans door bliksem getroffen te worden. Inmiddels is het geen zeldzaamheid meer. Steeds meer mensen blijven met griepverschijnselen thuis.

De speciale koortsklinieken roepen mensen op om weg te blijven als de symptomen mild zijn. Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen. Bij gebrek aan huisartsen gaan Chinezen automatisch naar een ziekenhuis wanneer ze zich niet lekker voelen. Vaak krijgen ze daar een infuus met zoutoplossing als behandeling. Staatsmedia bevelen nu traditionele Chinese medicijnen aan, zoals de kruidenpillen van het merk Lianhua Qingwen. Zeker nu apotheken geen pijnstillers of thuistesten meer op voorraad hebben.

Inloopuur voor ouderen

De Chinezen zijn slecht beschermd tegen het virus. Niet alleen is er nauwelijks sprake van natuurlijke immuniteit, de meest kwetsbare groepen zijn onvoldoende gevaccineerd. Slechts 69 procent van de 60-plussers en 40 procent van de 80-plussers heeft een derde vaccinatiedosis gehad. Zhao Fang (65) is niet van plan een derde dosis te halen. “Al mijn kwalen zijn verergerd sinds ik gevaccineerd ben. Ik vertrouw het vaccin niet meer.”

In de Kangdingstraat wappert voor de supermarkt een spandoek met de tekst: ‘Schiet op, laat je vaccineren voor een beter leven!’ Lokale klinieken hebben een speciaal inloopuur voor ouderen die een inenting komen halen. Meer dan een miljoen prikken werden de afgelopen week gezet. Dat aantal kwam sinds augustus niet meer boven de 200.000 per week.