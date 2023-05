Nu de Chinezen weg zijn, blijft het Cambodjaanse Sihanoukville met lege casino’s achter

Een Cambodjaan wast zich buiten tussen grote leegstaande gebouwen in Sihanoukville, Cambodja. Beeld Paula Bronstein/Getty Images

In de straten van de Zuid-Cambodjaanse kuststad Sihanoukville wappert om de paar meter de Cambodjaanse vlag. Maar de namen en aanduidingen van winkels, casino’s, restaurants en supermarkten staan vaak in het Mandarijn aangegeven. Met daaronder inmiddels ook veel spandoeken waarop casino’s te koop of te huur worden aangeboden.

De Chinese casinobouwexplosie die hier zo’n tien jaar geleden begon, bereikte een hoogtepunt in 2019. Inmiddels is Sihanoukville een halve spookstad met meer dan 1100 onafgebouwde hoge gebouwen. Een verbod op online gokken en de coronapandemie betekenden begin 2020 een grote uittocht van de Chinezen. Bouwvakkers vertrokken, casino’s sloten hun deuren, Chinezen vlogen naar huis.

Inmiddels is een aantal casino’s weer open. Aan een rotonde in het centrum van de stad, die is vernoemd naar een voormalige minister-president en tevens koning van Cambodja, knipperen in april 2023 ’s avonds de neonlichten van gokpaleis Atlantic Entertainment City weer net als voor de pandemie.

De directe omgeving knippert echter niet mee: dit casino wordt omringd door half afgebouwde, onverlichte gebouwen, terwijl op de trottoirs Cambodjaanse straatverkopers hun maaltijden proberen te slijten. Online gokken was voor veel casino’s de grootste inkomstenbron en het lijkt er dan ook op dat veel casino’s niet meer open zullen gaan.

Spookstad

Cambodjanen hebben gemengde gevoelens over de Chinese investeringen in Sihanoukville, blijkt uit een rondgang op de grootste lokale markt, Phsar Leu Market. Niet alleen de half voltooide gebouwen zijn veel Cambodjanen een doorn in het oog, vertelt Rasy Nhem, schoonheidsspecialist in een van de vele winkeltjes van het overdekte Phsar Leu. Het gaat ook om de criminaliteit die de Chinezen met zich meebrachten, zoals de vele online scamgroepen die actief zijn in Sihanoukville, en de witwaspraktijken. “Sihanoukville was ooit een fijne plek om te wonen, maar het is enorm veranderd sinds de komst van de Chinezen.”

“Er zijn zoveel lege gebouwen in onze stad, het voelt op sommige plekken als een spookstad,” zegt ze. “Daarnaast is alles veel duurder geworden en is het voor veel Cambodjanen te duur geworden om hier te wonen.” Ook zijn veel banen in de toerismesector verloren gegaan omdat de Chinese restaurants hun medewerkers uit China halen, gaat Nhem verder. “Maar dit is blijkbaar wat de overheid wil, dus de gemiddelde Cambodjaan heeft geen andere optie dan deze situatie te accepteren.”

Iets voorbij de ‘Gouden Leeuwen-rotonde’ – een verlaten bouwplaats waar meer casino’s waren gepland – ligt het restaurant van de Turkse ondernemer Sakip Catac, die al meer dan tien jaar in Sihanoukville woont en werkt. Hem persoonlijk heeft de komst van de Chinezen miljoenen opgeleverd, vertelt hij. Hij is, behalve in de horeca, onder meer actief in de verhuur van appartementen aan Chinezen. Lucratief, want de maandelijkse huurprijs steeg tijdens de Chinese casinobouw tussen 2017 en 2019 met 100 dollar per vierkante meter, aldus Catac.

Geheime dienst op de koffie

Ook hij constateert dat er weinig over is van hoe Sihanoukville er tien jaar geleden uitzag: “De stad is onherkenbaar veranderd. Ook is er een groot probleem met maffia hier, zowel Chinese, Israëlische, Russische als Turkse. Ik krijg regelmatig geheime diensten van deze landen op de koffie die op zoek zijn naar informatie.” De overheid is volgens hem op dit moment bezig om de criminaliteit uit de stad te verdrijven. “Na de verkiezingen in juli verwacht ik dat veel van hen zullen worden opgepakt.”

China’s motief om te investeren in Cambodja is vooral politiek van aard, zegt Stephen Nagy, hoogleraar politics en international studies aan de International Christian University in Tokio. “China hoopt hiermee meer steun te krijgen vanuit de regio voor controversiële onderwerpen zoals de Zuid-Chinese Zee.” Nagy stelt dat er weliswaar ook voordeel is voor Cambodja, maar ‘slechts een deel van de bevolking profiteert ervan en ook slechts in heel specifieke delen van de economie. In die zin is het zeker geen ontwikkelingshulp.’

Volgens Ivan Franceschini, die aan de Australian National University in Canberra onderzoek doet naar Chinese investeringen, was het altijd al onwaarschijnlijk dat de vele bouwprojecten werkelijk volbracht zouden worden: “In dit land is corruptie wijdverbreid, net als landspeculatie door de heersende elite.”