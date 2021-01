Normaal is een inauguratie een feestdag, nu lijkt Washington een militaire zone

In Washington lopen momenteel meer Amerikaanse soldaten rond dan in Irak en Afghanistan bij elkaar. Beeld Getty Images

Als je op zondagochtend de hond uitlaat in het centrum van Washington, wenst een man met een geweer je goedemorgen. Kun je zomaar op een metaaldetector stuiten of een eenheid in ­camouflagekleuren. Soms moet je om een grote, woestijnkleurige legertruck heen. De dag dat een protest van Trumpaanhangers ontaardde in een aanval op het Capitool, hingen voor hotels nog groepjes in Trumptenue rond. Nu kleuren dezelfde hotellobby’s en trottoirs legergroen.

“Het lijkt wel een film,” zegt Spike Mendelsohn, een 40-jarige chef die om de hoek van het Capitool met zijn familie een verzameling restaurants runt. Op de hoek van de straat is na de bestorming een hek van ruim 2 meter hoog opgetrokken. Daarachter blinkt het zwarte metaal van de geweren in de handen van jonge militairen. Verkeer is er amper – de komende dagen zijn auto’s in de ‘Groene Zone’ rond de belangrijkste overheidsgebouwen niet toegestaan.

Op dit deel van Pennsylvania Avenue zijn ze wel wat gewend. Marsen en protesten horen bij Washington. Voor vrouwenrechten, tegen abortus, tegen racisme, of voor strengere wapen­wetten – er is vaak grote drukte, soms spanning en agressie, zoals afgelopen zomer toen de autoriteiten traangas afvuurden op antiracisme­protesten. Mendelsohn en zijn mensen bleven altijd stoïcijns pizza bakken. Maar toen de meute op het Capitool afstormde in de hoop Donald Trump in het zadel te houden, en boze aanhangers langs trokken, sloot hij direct zijn restaurant. Hij bestelde taxi’s voor al het personeel, om er zeker van te zijn dat iedereen ongedeerd thuiskwam. “Het was echt niet veilig, een paar straten hiervandaan gingen mensen dood.”

Klapper van het jaar

Veel restaurants, winkels en cafés zijn sindsdien dichtgebleven. Extremisten zouden de inauguratie van Joe Biden ook willen verstoren. De vele wegblokkades houden niet alleen gewapende radicale groepen op afstand. Ook de uitgelaten inauguratietoeristen die normaal naar de hoofdstad trekken om het aantreden van hun president te vieren, blijven op aandringen van de autoriteiten weg. Het centrum van de Amerikaanse hoofdstad is nu verlaten.

Het is een pijnlijke aderlating voor horeca-­ondernemers die al maanden moeten zien te blijven draaien, terwijl ze vanwege corona­restricties geen gasten mogen ontvangen. De inauguratieweek was normaal gesproken de klapper van het jaar geweest. De eerste inauguratie van Barack Obama trok naar schatting 1,8 miljoen belangstellenden, voor Trump kwamen zo’n 600.000 mensen naar de ceremonie en nog eens honderdduizenden demonstranten volgden de volgende dag. De stemming is altijd vrolijk en de stad kijkt er normaal gesproken naar uit, beschrijft Micheline Mendelsohn, zus van chef Spike en mede-eigenaar. “Het is treurig voor iedereen dat er nu niemand komt.”

Washington ís politiek. De hoofdstad vereenzelvigt zich zo met de Amerikaanse democratie, dat de Mendelsohns hun pizzarestaurant naar de eerste woorden van de grondwet noemden. We the people werd We The Pizza. De dochters van Obama kwamen hier soms pizza eten met hun moeder toen ze nog in het Witte Huis woonden, vertelt chef Spike Mendelsohn. Obama zelf vierde een politiek succes eens in Mendelsohns burgerrestaurant verderop.

De familie Mendelsohn overwoog na de rellen en waarschuwingen voor meer geweld We The Pizza rond de inauguratie te sluiten, maar besloot toch open te blijven. “Een vriendin met een restaurant in de buurt overtuigde me. Ze zei: we mogen niet dichtgaan, als we dat doen, wint de haat,” zegt Micheline Mendelsohn.

Bestellingen uit het hele land

Het is bevreemdend om zo veel militairen in het politieke centrum van de democratische wereld te zien – hier lopen op het moment meer Amerikaanse soldaten rond dan in Irak en Afghanistan bij elkaar. Woensdag, als Biden ingezworen wordt, zijn zo’n 26.000 soldaten in de stad. Bij het stoplicht kun je zomaar naast een legervoertuig staan. Maar er is een groot verschil, tussen de zwaarbeveiligde Groene Zone van Washington DC en die van Bagdad: hier spreken die soldaten je eigen taal, vallen ze geen huizen binnen en komen ze zelfs nonchalant pizza bestellen.

Bij gebrek aan politieke toeristen bakken de Mendelsohns nu voor soldaten. Inmiddels doen Amerikanen uit het hele land bestellingen voor de bataljons die het Capitool bewaken. Met een bestelbusje komt een sergeant van de Nationale Garde pizza en kippenvleugels ophalen voor een groep soldaten uit Maryland. “Dit is perfect,” zegt hij. “We krijgen natuurlijk wel te eten, maar we draaien nachtdiensten, en om middernacht hoeven we nu niet weer hetzelfde te eten.”