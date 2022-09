Nord Stream-leidingen door zout water mogelijk voorgoed onbruikbaar, EU wil ‘sterkst mogelijke reactie’

Gas borrelt op boven de gasleiding in de omgeving van het Deense Oostzee-eiland Bornholm. Beeld Deens ministerie van Defensie/AP

Er zitten drie forse gaten in de pijpleidingen, waar veel gas uitstroomt. Tegelijkertijd loopt er zeewater in de metalen buizen. Het zout zorgt – als het niet snel wordt gerepareerd – voor zeer grote schade, weten de Duitsers volgens Tagesspiegel. Het land houdt er rekening mee dat de gasleidingen voor altijd onbruikbaar zijn geraakt.

Hardop gesproken over sabotage

Net als eerder al de Deense premier Mette Frederiksen, spreekt nu ook EU-voorzitter Ursula von der Leyen openlijk van sabotage van de leidingen. Ze vindt dat de ‘sterkst mogelijke reactie’ nodig is. Frederiksen heeft haar woorden nu aangescherpt en spreekt ook van ‘opzettelijk handelen’. Ze heeft nog geen aanwijzingen om een schuldige aan te wijzen, zei ze dinsdagavond laat op een persconferentie.

Ook buitenlandcoördinator Josep Borrell is ‘erg verontrust’ en benadrukt nu dat de lekkages opzettelijk zijn veroorzaakt. ‘Veiligheids- en milieukwesties hebben nu de hoogste prioriteit. Deze incidenten zijn geen toeval en raken ons allemaal’, schrijft hij. ‘Iedere opzettelijke verstoring van de Europese energie-infrastructuur is onacceptabel en kan rekenen op een robuuste en verenigde reactie.’

Borrell kondigde ook verdere stappen aan ‘om de veerkracht van onze energiezekerheid te vergroten’.

Gevolgen

Nog onduidelijk is wat voor gevolgen deze mogelijke aanval op de energievoorziening van Europa heeft. Denemarken en Zweden benadrukken dat ze de sabotage niet zien als aanval op hun land, omdat het in internationale wateren is gebeurd. De leidingen liggen weliswaar in hun economische zones, maar het wordt niet gezien als territoriaal gebied.

Zweden is klaar om militaire middelen vrij te spelen, mocht dat nodig zijn, zei premier Magdalena Andersson. De Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkevics betuigde op Twitter steun voor Denemarken en schreef: ‘Het lijkt erop dat we een nieuwe fase van hybride oorlogsvoering ingaan.’

De landen rond de pijpleidingen staan over de ontwikkelingen in nauw contact met partners als de Navo. Ook die gaat het woord ‘sabotage’ niet meer uit de weg, blijkt uit een tweet van secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Hij heeft gesproken met de Deense minister van Buitenlandse Zaken, onder meer over Navobescherming van cruciale infrastructuur in de aangesloten landen.

Gewaarschuwd

De Amerikaanse inlichtingendiensten zouden Duitsland al weken geleden gewaarschuwd hebben voor mogelijke aanvallen op gaspijpleidingen. Dat meldt het weekblad Der Spiegel.

Zondag en maandag werden de grote gaten ontdekt in Nord Stream 1 en 2. Dat zijn gasleidingen die lopen van Rusland naar het Duitse vasteland. De eerste pijpleiding is eind augustus buiten gebruik gesteld en de tweede is officieel nooit geopend, maar in beide leidingen stond wel gas. Grote hoeveelheden komen nu als een grote gasbel omhoog in de Oostzee, ter hoogte van het Deense eiland Bornholm. Naar verwachting van Denemarken duurt het nog zeker een week, misschien twee, voordat de lekkages kalm genoeg zijn om te worden onderzocht.

‘Stompzinnig en absurd’

Beschuldigingen dat Rusland achter de vermeende sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zou zitten zijn volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov ‘stompzinnig en absurd’.

Hoewel Westerse leiders niet hardop hebben gezegd dat Rusland achter de actie zit, zal dat in veel landen wel gedacht worden. Oekraïne sprak wel openlijk van een terroristische daad door Rusland. Peskov zei dat het voorspelbaar is dat er beschuldigingen naar Rusland worden geuit. Volgens hem moeten de lekken nader onderzocht worden en is het nog onduidelijk hoe lang de reparaties aan de pijpleidingen zullen duren. De leidingen liggen stil, maar zijn wel gevuld met gas.

Ook zei Peskov dat Amerikaanse bedrijven veel meer winst zullen maken met de gasleveringen aan Europa. Door de lekkages is de onrust op de gasmarkt toegenomen, waardoor de Europese gasprijs hard is gestegen.