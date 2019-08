Noorwegen stopt bijdrage ontbossingfonds, Bolsonaro reageert fel

Bolsonaro: “Hou je geld maar en help Angela Merkel om Duitsland te herbebossen.” Beeld AP

Volgens de Noren heeft Brazilië de overeenkomst met de geldschieters aan het fonds geschonden, omdat het land de strijd tegen ontbossing de rug zou toekeren. Noorwegen is met een bijdrage van 830 miljoen euro aan het fonds sinds de oprichting elf jaar geleden de grootste ‘sponsor’ .

Volgens de Noorse minister van Milieu, Ola Elvestuen, verbrak Brazilië de overeenkomst met de schorsing van de de raad van bestuur en het technisch comité van het Amazonefonds. “Daarmee laat Brazilië zien, dat ze niet langer willen stoppen met ontbossing,” zei Elvestuen.

Merkel

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro reageerde fel. “Is Noorwegen niet het land dat walvissen doodt op de Noordpool? En daar naar olie boort? Die hoeven ons niet het goede voorbeeld te geven,” zei Bolsonaro in reactie op het stopzetten van de Noorse bijdrage aan het fonds. “Hou je geld maar en help Angela Merkel om Duitsland te herbebossen.”

Duitsland besloot vorige week de 40 miljoen euro financiering voor milieuprojecten in Brazilië in te trekken. Bolsonaro had woensdag de Duitse bondskanselier Angela Merkel al aangeraden zich met haar eigen zaken te bemoeien, in plaats van met de ontbossing in zijn land.

Dat klimaatgeld kan Merkel beter besteden aan de herbebossing in Duitsland, vindt de president. “Ik wil ook de geliefde mevrouw Angela Merkel een boodschap meegeven: neem de poen mee en plant weer bomen in Duitsland, ok? Daar is het veel harder nodig dan hier.”

Alamerende aantallen

Ontbossing in het Amazonegebied van Brazilië steeg in juli naar alarmerende aantallen. Het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek (INPE) zei vorige week dat in juli ruwweg 2.254 vierkante kilometer werd ontbost, een stijging van 278 procent vergeleken met een jaar eerder.

Het Amazonegebied is van vitaal belang om planeetverwarmende koolstofdioxide in de atmosfeer op te nemen en om te zetten in zuurstof. De bezorgdheid over het bos is toegenomen sinds de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aantrad in januari.

Bolsonaro wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Hij heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan ​​en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen.