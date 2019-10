Noord-Korea schiet raket in Japanse wateren

In september lanceerde Noord-Korea ook al meerdere projectielen. Beeld AFP

Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt op basis van een verklaring van het leger dat het ‘onbekende projectiel’ woensdagmorgen werd gelanceerd vanuit de buurt van Wonsan aan de oostkust van Noord-Korea.

Dinsdag bevestigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken een bericht dat vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Noord-Korea van plan zijn om in de komende week elkaar te ontmoeten. De ontmoeting is ter voorbereiding van een eventuele hervatting van de nucleaire besprekingen.

Acht maanden geleden liepen de diplomatieke inspanningen tussen beide landen vast na de mislukte top in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Noord-Korea is niet bereid om het nucleaire wapenprogramma volledig op te geven; de VS heeft dit als voorwaarde voor het opheffen van de huidige strenge sancties tegen het land.

In september liet Noord-Korea ook al weten weer met de VS om de tafel te willen. Toen werd die aankondiging enkele ure later gevolgd door twee raketlanceringen.